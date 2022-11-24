"على وشك بدء مغامرة جديدة".. رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

A + A -

وجه قائد المنتخب البرتغالي، النجم كريستيانو رونالدو، رسالة إلى متابعيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عشية خوض غمار نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة له بقميص البرتغال، وأرفقها بـ"تغريدة" قال فيها: "نحن على وشك بدء حملتنا في أكبر بطولة في العالم. إنها مغامرة نتمنى أن تكون طويلة ومليئة بالنجاحات، من أجل رفع اسم وعلم بلدنا عاليا للغاية. نريد أن نجعل جميع البرتغاليين يشعرون بالفخر والفرح.. لا شيء مستحيل! البرتغال قوة!".