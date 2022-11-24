بعد السعودية والأرجنتين.. مفاجأة مدوية أخرى في مونديال قطر 2022

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فجر المنتخب الياباني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وضع لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان منتخب "المانشافت" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

ورد الكومبيوتر الياباني الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، عبر كل من اللاعبين، ريتسو دوان، وتاكوما أسانو في الدقيقتين (75، و83) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

وحصد منتخب اليابان بعد هذا الانتصار المفاجئ، نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الخامسة (E)، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي إسبانيا وكوستاريكا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد الثمامة في الدوحة.