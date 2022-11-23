إليكم مواعيد مباريات اليوم في مونديال قطر

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تستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم – قطر 2022 بإقامة 4 مباريات لحساب المجموعتَيْن الخامسة والسادسة، تشهد الظهور الأول لكلّ من المنتخب العربي الرابع في المونديال منتخب المغرب ومنتخبَيْ ألمانيا وإسبانيا.

وتنطلق أولى مباريات اليوم عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت حيث يلتقي منتخب المغرب "أسود الأطلس" نظيره الكرواتي على استاد "البيت" ضمن منافسات المجموعة السادسة.

أمّا المباراة الثانية لهذا اليوم فتجمع منتخب ألمانيا "المانشافت" ومنتخب اليابان عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بيروت على استاد "خليفة الدولي" ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ولحساب المجموعة نفسها، يلتقي منتخب إسبانيا "لا روخا" بالمنتخب الكوستاريكي عند السادسة مساءً بتوقيت بيروت على استاد "الثمامة".

وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة بين منتخب بلجيكا ونظيره الكندي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت على استاد "أحمد بن علي" لحساب المجموعة السادسة.