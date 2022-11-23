living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قطع في "الصليبي".. نجم جديد خارج المونديال بعد أسرع إصابة

23
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن لوكاس هيرنانديز سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم، بعد إصابته في الركبة خلال فوز أبطال العالم 4-1 على أستراليا في المجموعة الرابعة، الثلاثاء.

تفاصيل الإصابة

• بعد 9 دقائق أصيب مدافع بايرن ميونيخ الألماني، ليخرج من الملعب بعد أن ظل على العشب لمدة دقيقتين ممسكا بركبته.

• أكد الاتحاد الفرنسي لـ"رويترز" تقريرا نشرته صحيفة "ليكيب" في وقت سابق، قالت فيه إن هيرنانديز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ولن يكمل البطولة.

• في اللعبة التي أصيب بها هيرنانديز، سبقه ماثيو ليكي للكرة ليرسل تمريرة عرضية سجل منها كريغ غودوين هدف أستراليا الافتتاحي.

• تعد الواقعة أسرع إصابة قوية في مونديال قطر حتى الآن.
وقال المدير الفني لفرنسا ديدييه ديشامب: "يحتاج إلى إجراء بعض الفحوص لكن الأمر يبدو خطيرا للغاية. إنها نقطة سوداء كبيرة الليلة".

ولا تزال لعنة الإصابات تطارد منتخب "الديوك"، الذي يخوض المونديال من دون نجوم كبار أبرزهم كريم بنزيمة وبول بوغبا ونغولو كانتي.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي تونس والدنمارك، اللذين تعادلا من دون أهداف، الثلاثاء.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout