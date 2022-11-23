قطع في "الصليبي".. نجم جديد خارج المونديال بعد أسرع إصابة

A + A -

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن لوكاس هيرنانديز سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم، بعد إصابته في الركبة خلال فوز أبطال العالم 4-1 على أستراليا في المجموعة الرابعة، الثلاثاء.

تفاصيل الإصابة

• بعد 9 دقائق أصيب مدافع بايرن ميونيخ الألماني، ليخرج من الملعب بعد أن ظل على العشب لمدة دقيقتين ممسكا بركبته.

• أكد الاتحاد الفرنسي لـ"رويترز" تقريرا نشرته صحيفة "ليكيب" في وقت سابق، قالت فيه إن هيرنانديز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ولن يكمل البطولة.

• في اللعبة التي أصيب بها هيرنانديز، سبقه ماثيو ليكي للكرة ليرسل تمريرة عرضية سجل منها كريغ غودوين هدف أستراليا الافتتاحي.

• تعد الواقعة أسرع إصابة قوية في مونديال قطر حتى الآن.

وقال المدير الفني لفرنسا ديدييه ديشامب: "يحتاج إلى إجراء بعض الفحوص لكن الأمر يبدو خطيرا للغاية. إنها نقطة سوداء كبيرة الليلة".

ولا تزال لعنة الإصابات تطارد منتخب "الديوك"، الذي يخوض المونديال من دون نجوم كبار أبرزهم كريم بنزيمة وبول بوغبا ونغولو كانتي.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي تونس والدنمارك، اللذين تعادلا من دون أهداف، الثلاثاء.