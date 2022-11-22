أمام أنظار ميسي.. السعودية تفجّر أولى مفاجآت المونديال بفوزها على الأرجنتين!

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فجّر المنتخب السعودي مفاجأة مدوية في مستهلّ مشواره بكأس العالم لكرة القدم – قطر 2022، بفوزه على منتخب الأرجنتين 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة.

وافتتح منتخب "التانغو" التسجيل عن طريق قائده ليونيل ميسي من ركلة جزاء نفّذها بنجاح في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، تمكّن المنتخب السعودي من تنظيم صفوفه واستعادة المبادرة حيث سجّل صالح الشهر هدف التعادل في الدقيقة 48 من تسديدة قوية، قبل أن يضيف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني لـ"الأخضر" في الدقيقة 53 ليحقّق المنتخب السعودية مفاجأة مدوية في الدور الأول للمونديال.

وبذلك يتصدّر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثالثة بشكل موقّت بانتظار المباراة التي الثانية في المجموعة التي تجمع منتخبي المكسيك وبولندا عند السادسة مساءً بتوقيت بيروت على استاد "974".