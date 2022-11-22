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ما هي المنتخبات الأعلى قيمة ماديا في مونديال قطر؟

22
NOVEMBER
2022
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خلصت دراسة إلى أن المنتخب الإنجليزي، الساعي للفوز بلقبه الثاني في كأس العالم لكرة القدم، يملك الفريق الأعلى قيمة في قطر حيث يتصدر جود بلينجهام قائمة تضم أكثر من 800 لاعب.

وفيما يلي نظرة على كيفية مقارنة المنتخبات البارزة الأخرى في البطولة:

القيمة في سوق الانتقالات
وفق دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية ومقره سويسرا تبلغ قيمة تشكيلة المنتخب الإنجليزي المؤلفة من 26 لاعبا حوالي 1.5 مليار يورو (1.54 مليار دولار) من حيث القيمة في سوق الانتقالات، حيث تقدر قيمة بلينجهام البالغ من العمر 19 عاما 202 مليون يورو. وعزز لاعب بروسيا دورتموند سمعته كواحد من أفضل اللاعبين الشبان في العالم بهدف رائع في فوز إنجلترا على إيران 6-2 في مستهل مشوارهما بالبطولة.
تحتل البرازيل المركز الثاني في القائمة بقيمة تبلغ 1.45 مليار يورو. وكان فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد اللاعب الأعلى قيمة بنحو 200 مليون يورو.
احتلت فرنسا المركز الثالث بقيمة تبلغ 1.34 مليار يورو لفريقها. وكان كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب الأعلى قيمة في الفريق بقيمة 185 مليون يورو.
تأتي إسبانيا (1.2 مليار يورو) والبرتغال (1.15 مليار يورو) وألمانيا (1.02 مليار يورو) في المراكز الثلاثة التالية.
وقارنت الدراسة أكثر من 2000 صفقة للاعبين من الأندية في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الفترة من يوليو 2012 إلى نوفمبر 2021.

وتم تحديد القيمة الإجمالية لجميع المنتخبات في كأس العالم بنحو 15 مليار يورو.

القيمة التأمينية
ووفقا لتحليل أجرته مؤسسة لويدز للتأمين في لندن بدعم من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال تم تصنيف الفرق بناء على القيمة التأمينية الجماعية للاعبين.

تصدر المنتخب الإنجليزي القائمة بقيمة تقدر بنحو 3.17 مليار جنيه إسترليني (3.74 مليار دولار).
تفوقت إنجلترا على فرنسا (2.66 مليار جنيه إسترليني) والبرازيل (2.56 مليار جنيه إسترليني) لتحتل الصدارة.
وقالت لويدز إن التقييم تم بناء على مجموعة متنوعة من المعايير مثل الأجور وصفقات الرعاية والعمر ومراكز كل لاعب.

وتم تصنيف بلينجهام على أنه أعلى اللاعبين من حيث القيمة التأمينية يليه مبابي وفينيسيوس جونيور.

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