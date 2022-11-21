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«مونديال 2022»: إنجلترا تكتسح إيران... وتسجل ثاني أكبر انتصاراتها

21
NOVEMBER
2022
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استهلت إنجلترا مشوارها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بشكل رائع، وحققت فوزاً ساحقاً 6 - 2 على إيران ضمن منافسات المجموعة الثانية بفضل ثنائية بوكايو ساكا اليوم الاثنين.
ودخلت إنجلترا البطولة دون تحقيق أي فوز في ست مباريات، لكنها بدأت أول 45 دقيقة بشكل مميز، حيث سجل جود بلينغهام هدفه الدولي الأول، وأضاف ساكا الهدف الثاني، ثم سجل رحيم سترلينغ هدفاً.
وأحرز ساكا هدفاً إضافياً لتصبح النتيجة 4 - صفر، ثم تراجع أداء إنجلترا، ما سمح لإيران بتقليص الفارق بواسطة مهدي طارمي، ثم أحرز البديلان ماركوس راشفورد وجاك غريليش هدفين قرب النهاية.
وحصلت إيران على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بسبب جذب خفيف من القميص، واحتسبت الركلة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، وسجل طارمي الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.
وتلقت إيران ضربة مبكرة عندما اضطر الحارس المميز علي رضا بيرانوند للخروج بعد مرور 20 دقيقة بسبب الإصابة وعقب اصطدامه بالرأس بأحد زملائه في كرة مشتركة.
وأوضح بلينغهام لاعب وسط إنجلترا، البالغ عمره 19 عاماً، لماذا تسعى بعض الأندية الأوروبية الكبيرة لضمه، وافتتح سجله الدولي مع بلاده في استاد خليفة الدولي.
وأرسل لوك شو كرة عرضية متقنة ارتقى لها بلينغهام بشكل رائع وسجل الهدف الأول، ليصبح أول لاعب ولد في عام 2000 أو بعد ذلك يسجل هدفاً في كأس العالم.
وبعد ثماني دقائق، نفذ شو ركلة ركنية ارتقى لها المدافع هاري مجواير عالياً، ومرر إلى ساكا، ليضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى.
وقابل سترلينغ تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من القائد هاري كين، ليسجل الهدف الثالث من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة.
وأصبحت النتيجة 4 - صفر بواسطة ساكا في الدقيقة 62، وجاء الهدف بعدما مرر سترلينغ، الذي يقضي موسماً متوسطاً بعد انتقاله إلى تشيلسي هذا الصيف، إلى ساكا في الجانب الأيمن، وتوغل لاعب آرسنال إلى الداخل، وهز الشباك بتسديدة أرضية قوية.
وقلص طارمي مهاجم إيران الفارق لبلاده بعد ثلاث دقائق بتسديدة قوية استقرت في سقط شبكة الحارس جوردان بيكفورد.
لكن البديل راشفورد سجل الهدف الخامس لإنجلترا بعد مشاركته مباشرة في الدقيقة 70، واختتم غريليش أهداف بلاده في الدقيقة 90.
وفي الثواني الأخيرة، سجل طارمي الهدف الثاني لإيران من ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
وفي الجولة المقبلة تلعب إنجلترا مع الولايات المتحدة، وتتنافس إيران مع ويلز يوم الجمعة.

الشرق الأوسط
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