لاعبو المنتخب الإيراني يمتنعون عن أداء النشيد الوطني!

امتنع لاعبو المنتخب الإيراني الـ11 عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، قبيل مواجهة "تيم ملّي" أمام إنكلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال قطر 2022 لكرة القدم، في ما يبدو انه "تضامن مع الاحتجاجات" التي تشهدها الجمهورية الإسلامية. ومع خطوة اللاعبين، علتأصوات الجماهير المشجعة لإيران في الملعب، فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض وفق رويترز .

وقبل أربعة أيام من المباراة، كان قائد المنتخب علي رضا جهانبخش أشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه وأن القرار سيُتّخذ جماعياً. وسبق للمدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش أن قال الثلاثاء إن للاعبيه "الحق في التعبير" عن آرائهم لكن مع احترام "روح اللعبة وقوانين فيفا... وفقاً لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه".