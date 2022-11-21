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تأهل منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة الى الدور النصف نهائي من بطولة غرب آسيا الأولى، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان

والتي ستُختتم الأربعاء23 الجاري. وجاء تأهل منتخب الأرز الى الدور ما قبل النهائي بعد فوزه الكبير على المنتخب القطري الاثنين بثلاث مجموعات (٢٥-٦)(٢٥-١١)(٢٥-١٤) لصفر .وهو الفوز الخامس على التوالي لسيدات لبنان من خمس مباريات، ولم يخسرن سوى مجموعتين. وبفوزه النظيف على قطر، واصل منتخب لبنان للسيدات عروضه القويّة،وسيلتقي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلثاء الفائز من مباراة دور الربع نهائي بين سوريا والكويت.

وتسعى سيدات الأرز الى حسم اللقاء نصف النهائي والتأهل الى المباراة النهائية وعينهنّ مصوبة نحو إحراز اللقب المرموق في نسخته الأولى. مع الإشارة الى أن المباراة النهائية ستُقام بعد ظهر الأربعاء.

من ناحية ثانية، ستنقل محطة "أو تي في "مباراة لبنان في الدور النصف نهائي مباشرة على الهواء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلثاء على أن تنقل أيضاً ومباشرة على الهواء المباراة النهائية في حال تأهل لبنان. مع العلم أن المبارتين المنقولتين ستكونان برعاية "اكس كس ال اينرجي".