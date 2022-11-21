living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأهل منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة الى الدور النصف نهائي من بطولة غرب آسيا

21
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تأهل منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة الى الدور النصف نهائي من بطولة غرب آسيا الأولى، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان
والتي ستُختتم الأربعاء23 الجاري. وجاء تأهل منتخب الأرز الى الدور ما قبل النهائي بعد فوزه الكبير على المنتخب القطري الاثنين بثلاث مجموعات (٢٥-٦)(٢٥-١١)(٢٥-١٤) لصفر .وهو الفوز الخامس على التوالي لسيدات لبنان من خمس مباريات، ولم يخسرن سوى مجموعتين. وبفوزه النظيف على قطر، واصل منتخب لبنان للسيدات عروضه القويّة،وسيلتقي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلثاء الفائز من مباراة دور الربع نهائي بين سوريا والكويت.
وتسعى سيدات الأرز الى حسم اللقاء نصف النهائي والتأهل الى المباراة النهائية وعينهنّ مصوبة نحو إحراز اللقب المرموق في نسخته الأولى. مع الإشارة الى أن المباراة النهائية ستُقام بعد ظهر الأربعاء.
من ناحية ثانية، ستنقل محطة "أو تي في "مباراة لبنان في الدور النصف نهائي مباشرة على الهواء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلثاء على أن تنقل أيضاً ومباشرة على الهواء المباراة النهائية في حال تأهل لبنان. مع العلم أن المبارتين المنقولتين ستكونان برعاية "اكس كس ال اينرجي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout