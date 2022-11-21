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مونديال 2022: الشاشة الأكبر والصالة الأشهر. كازينو لبنان "يفتح ذراعيه " لكأس العالم

21
NOVEMBER
2022
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احتضنت "صالة السفراء" في كازينو لبنان أمسية رائعة ومميزة الأحد الفائت اذ جمعت ادارة الكازينو ،بالتعاون مع "سبور ايفازيون"،حشداً كبيراً من رجال  الاعمال والمجتمع ووجوه اعلامية رياضية وسياسية وفنية واكبوا مباشرة على الهواء  الحفل الافتتاحي لكأس العالم بكرة القدم مع مباراة الاكوادور وقطر والتي اسفرت عن فوز المنتخب الأميركي الجنوبي(2-0).
 
وشاهد الحاضرون وقائع حفل الافتتاح والمباراة المذكورة عبر  ثلاث شاشات عملاقة في اجواء حماسية ورياضية بامتياز في القاعة الأجمل في لبنان والتي ستحتضن اللبنانيين والأجانب الراغبين بحضور مونديال كرة القدم بأسعار تنافسية مع ما معتمد في السوق اللبناني وإمكانية الدفع بالليرة اللبنانية ببطاقة الإعتماد دون أي كلفة إضافية.
 
وارتدت  "قاعة السفراء" حلّة جديدة وتنظيمية لافتة اذ واكب الحاضرون اجواء اليوم الأول من المونديال ولبّت ادارة الكازينو متطلباتهم برحابة صدر وحفاوة في الاستقبال والخدمة.
 
وكان في استقبال الحاضرين رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري ومديرة التسويق لارا حافظ ومدير عام "سبور ايفازيون" بسام الترك وعدد من المنظمين في مشهد تنظيمي جميل واجواء رياضية أنست اللبنانيين همومهم المعيشية الذين يرزحون تحت وطأتها منذ سنوات.
 
فأمسية المونديال الأولى شهدت دردشات رياضية بين الحاضرين حول المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم وقت الاستراحة مع مواكبة وقائع المباراة الأولى لحظة بلحظة على شاشة هي الأكبر في لبنان وفي الصالة الشهيرة في وطن الأرز التي سبق واستقبلت العديد من النجوم المحليين والاجانب طوال عقود عدة وهي الصالة التي شهدت "نفضة" منذ 3 سنوات زادتها رونقاً وجمالاً .
 
ولقد استمتع الحاضرون بالأجواء المونديالية في اليوم الأول في الصالة التي ستواكب مباريات كأس العالم خلال شهر مع فتح الأبواب يومياً وحتى 18 كانون الأول المقبل امام محبي كرة القدم والراغبين بالاستمتاع بحلاوة وروعة كرة القدم في أجواء حماسية ومثيرة بحيث سينقسم رواد صالة "السفراء" بين مشجع لهذا المنتخب او ذاك ومن مختلف الفئات العمرية لدى الذكور والاناث .فكرة القدم معشوقة الصغار والكبار على السواء .
 
اذاً، جاءت فكرة كازينو لبنان وسبور ايفازيون بفتح ابواب "صالة السفراء" الشهيرة امام عشاق كرة القدم "ضربة معلم" من الطرفين لصالة تاريخية احتضنت على مر السنوات المئات من التابلوهات الفنية وغيرها  حتى جاء دور الرياضة عامة و كرة القدم خاصة لتكون محطة لعشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم في صالة السفراء التي ستشهد يومياً اجواء المونديال مع حضور ضيف كبير هو الفرنسي روبير بيريز لاعب منتخب فرنسا السابق في مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي.
 
كازينو لبنان يستقبل يوميًا عشاق كرة القدم لمشاهدة كل المباريات ابتداءا من الساعة الخامسة بعد الظهر. 
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