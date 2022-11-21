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سباحة الاستقلال برعاية قائد الجيش: لقب الذكور لايهاب شيباني والاناث لرفقا عون

21
NOVEMBER
2022
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أحرز السبّاح إيهاب شيباني (نادي النجاح) لقب الذكور والسبّاحة رفقا عون (نادي الجمهور) لقب الاناث لكأس الاستقلال في السباحة  بنسخته الأربعين  في حوض الحمام العسكري- جونية برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون ممثلاً بالعقيد فادي اسطفان وبمشاركة عشرة  اندية اتحادية وهي: المطيلب، الجزيرة، ، المون لاسال، النجاح،  بالما، الجمهور ، كولينا، اشمون، العهد  والجيش اللبناني. 
 
وجاءت  النتائج الفنية على الشكل التالي:
*فئة الصغار 12 -13 سنة- ٧٠٠ متر تقريباً
1. كولين شرتوني (كولينا) 7.22.10دقيقة
2. رالف قدماني (النجاح) 7.30.08د
3. آدم الحاج (الجزيرة) 7.55.10د
4.
*فئة الصغيرات 12 -13 سنة- ٧٠٠ متر تقريباً
1. كارن ابراهيم (المطيلب) 7.40.18د
2. كيرا فاخوري (مون لاسال) 8.11.10د
3. لميس فارس (مون لاسال) 9.18.10د
 
*فئة  الذكور 14 -15 سنة -٧٠٠ متر تقريباً
1. فريد زيدان (الجمهور) 7.20.05د
2. سمير غطيس (النجاح) 7.35.33د
3. نمر ضومط (مون لاسال) 10.08.08 د
 
فئة الاناث 14 -15 سنة ٧٠٠ متر تقريباً
1. ليا صالح (الجزيرة) 7.33.17د
2. كلارا جلخ (المطيلب) 8.10.10د
3. نور حداد (مون لاسال) 10.09.09د
 
 
*فئة الفتيان 16 -17 سنة- ١٤٠٠ متر تقريباً
1. ايلي كرم (اشمون) 14.45.09د
2. عمر حجازي (العهد) 17.01.05د
3. رالف داغر )النجاح) 17.28.10د
 
*فئة الرجال 18سنة- ١٤٠٠ متر تقريباً
1. إيهاب شيباني (النجاح) 13.30.10د
2. عمر غازي الايوبي (الجزيرة) 18.35.10د
3. محمد جواد حميه (الجيش) 21.06.09د
 
*فئة السيدات 18سنة -١٤٠٠ متر تقريباً
1. رفقا عون (الجمهور) 16.45.50د
 
*فئة القدامى – رجال 30 سنة وما فوق- ١٤٠٠متر تقريباً
1. محمد  عجمي(الجيش)د 16.23.24د
2. لويس داغر (الجيش) 16.24.25د
3. علي عز الدين (الجيش) 18.01.05د
 
*فئة القدامى – اناث 40 سنة وما فوق- ١٤٠٠متر تقريباً
1. ميراي شدياق (الجزيرة) 24.30.10د
 
*فئة القدامى – رجال 50 سنة وما فوق- ١٤٠٠متر تقريباً
1. علي دعبول (الجزيرة) 18.25.12د
2. كريستيا فاخوري (مون لاسال) 20.40.10د
 
وفي الختام تم توزيع الميداليات على الفائزين من قبل ممثل قائد الجيش العقيد  اسطفان ونائب رئيس الاتحاد ميشال حبشي وامين سر الاتحاد فريد ابي رعد وعضوي الاتحاد رولا الخطيب وجورج جلخ.
وقد تولى مهام التحكيم طاقم من الحكام الدوليين. 
 
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