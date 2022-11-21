كأس الاستقلال بالفروسية برعاية قائد الجيش الألقاب لميغال وميكايلا كتّوعة وآيا اسماعيل

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نظّم نادي مون لاسال - عين سعادة ،وباشراف الاتحاد اللبناني للفروسية، كأس الاستقلال في الفروسية للسنة التاسعة والثلاثين برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الذي مثله العقيد محمد فصاعي وحضور جمهور من محبي اللعبة وأهالي الفرسان .تقدّم الحضور مدير مدرسة الفرير مون لاسال أدوار اسبانيولي، رئيس نادي مون لاسال جهاد سلامة، مسؤول لعبة الفروسية في النادي المنظّم فرنسوا كنعان، عضوي الاتحاد اللبناني للفروسية ميشال كتوعة ومهند دبوسي واداريي الأندية المشاركة.

تنافس في المسابقة 20 فارس وفارسة ينتمون الى 3 اندية اتحادية وهي: سبرينغ هيلز، غزال والمون لا سال من اجل احراز الكؤوس المقدمة من قبل "كلاس سبور"

البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني ومن ثم ترحيب بممثل قائد الجيش العقيد فصاعي ومدير مدرسة الفرير مون لاسال اسبانيولي وبالحاضربن وشكر لراعي البطولة الياس الحاج صاحب مؤسسة "كلاس سبور"و الاندية المشاركة وعناصر الدفاع المدني اللبناني الذين أمّنوا سلامة المشاركين.

وتضمّنت المسابقة أربع فئات وجاءت النتائج على الشكل التالي:

*الفئة N: علو الحواجز بين 75 و85 سنتم

-المركز الاول : ميكايلا كتوعة على Oriando من نادي سبرينغ هيلز

-المركز الأول بالتساوي حسب التوقيت الألكتروني : آيا إسماعيل على Uffero من نادي سبرينغ هيلز

-المركز الثالث : جوليا عيراني على Majesty من نادي مون لاسال

-المركز الرابع : آيا إسماعيل على Oriando من نادي سبرينغ هيلز

*الفئة E: علو الحواجز بين 90 و105 سم

*المركز الاول : ميغال كتوعة على Quougar من نادي سبرينغ هيلز

*الفئة D: علو الحواجز بين 110 و120 سم

المركز الاول : ميغال كتوعة على Quougar من نادي سبرينغ هيلز

*الفئة C: علو الحواجز بين 120 و130 سم

-المركز الاول : ميغال كتوعة على Tsinia من نادي سبرينغ هيلز

وقد أحرز كأس راعي المسابقة الفارس ميغال كتوعة على Quougar من نادي سبرينغ هيلز الفائز بالفئة E، وتسلم من ممثل قائد الجيش الكأس.

ووزعت الكؤوس المقدمة من "كلاس سبور" على الفائزين والفائزات في كافة الفئات من قبل ممثل قائد الجيش ومدير مدرسة الفرير مون لاسال وكنعان ممثلاً نادي مون لاسال.

تألفت لجنة الحكام من الحكم الدولي سمير سوبرة رئيسا والحكام: ميريام مايتالا، كلير رحباني، بيدروس رافائليان والميقاتي مارون مهنا، وقام بنصب المسلك المصمم وليد رحباني وتواجد خلال المسابقة فريق من الدفاع المدني اللبناني. كما أشرف فنياً على المسابقة عضو الاتحاد و رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد وليد الرحباني باشراف رئيس نادي مون لاسال جهاد سلامة.