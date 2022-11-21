اختتام دورة جزين بكرة الطاولة: ذهبية لكل من مصر وايران وماليزيا وفضية للبنان

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أحرزت كل من ايران ومصر وماليزيا ميدالية ذهبية وحصد لبنان ميدالية فضية في اليوم الأخيرللدورة الدولية في كرة الطاولة التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة بالتعاون مع مؤسسة "الأرض البيضاء" بنجاح على طاولات مجمّع "خليل وليندا سليم" في جزين.

وفي ما يلي النتائج المسجلة في اليوم الختامي للدورة:

*ذكور تحت 11 سنة : في الدور ربع النهائي فاز اللبناني ميشال ابي نادر على القطري حمد السليطي 3/صفر فيما خسر تيو شنبور (لبنان) امام عيسى الحداد (قطر) صفر-3 .وفي الدور نصف اانهائي فاز ميشال ابي نادر على عيسى الحداد (قطر) 3/صفر فيما فاز في النصف نهائي الآخر فراز شكيبا (ايران) على احمد الصباغ (مصر ) 3/صفر .وجمعت المباراة النهائية اللبناني ابي نادر مع الايراني شكيبا ففاز الأخير 3/صفر.

*فئة 14 – 15 سنة: الدور نصف النهائي: فاز ياسين جابر (مصر) على بن يمين فرج (ايران) 3/صفر وفاز هونغ يو تاي (ماليزيا) على يوسف عايدو (تونس) 3/صفر. وفي المباراة النهائية فاز جابر على تاي (3/1)

*فئة 18 – 19 سنة : فاز سعد الدين الهبش (لبنان) في دور ال 16 على مهدي كشف رازي (ايران) 3/صفر فيما خسر محمد نور الهبش (لبنان) في هذا الدور امام الين كرفنغالييف (كازخستان) 0-3.

وفي ربع النهائي، فاز الهبش على عبد الله ماواي (كازخستان) 3/1 وانتقل الى الدور نصف نهائي ليقابل البلجيكي اندريان راسنفوسيه ليخسر امامه (1-3) .وفي الدور نصف النهائي الآخر فاز وان كي شن (ماليزيا) على الين كرمنغالييف (كازاخستان ) 3/2.

وفي الدور النهائي، فاز وان كي شن (ماليزيا) على اندريان راسنفوسيه ( بلجيكا) 3/صفر.

وفي الختام توّج رئيس مؤسسة "الأرض البيضاء" الدكتور أمل ابو زيد ورئيس رابطة المخاتير في جزين طوني عون وممثلة بلدية جزين ريتا ابي نادر وامين عام الاتحاد اللبناني الدكتور بيار هاني وعضو الاتحاد ناجي حلال الفائزين. واثناء التتويج، وصل من بانكوك (تايلندا) رئيس الاتحاد اللبناني جورج كوبلي بعد مشاركته في المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الآسيوي في ذكرى تأسيسه الخمسين حيث كان لبنان عضواً مؤسسأً للاتحاد الآسيوي إذا شارك في اول بطولة آسيوية في الصين عام 1972 وكان المرحوم عضو الاتحاد السابق فؤاد حبيب ممثلاً للبنان في المؤتمر التأسيسي.