living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يقدم نفسه لريال مدريد بديلا لكريم بنزيما

21
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع تصاعد التوترات بين كريستيانو رونالدو وفريقه مانشستر يونايتد، لاسيما عقب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، كشفت بعض المعلومات عن تفكير النجم البرتغالي بالعودة إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن رونالدو عرض نفسه على العملاق الإسباني بعقد مدته ستة أشهر، كبديل عن كريم بنزيما المصاب في يناير.

وأعلن ليل السبت، استبعاد أفضل لاعب في العالم كريم بنزيما من تشكيلة منتخب "الديوك" المشاركة في كأس العالم الذي انطلق الأحد، بسبب الإصابة.
ووجه رونالدو انتقادات لاذعة لملاك مانشستر يونايتد ونجومه السابقين، وقال إنه لا يحترم المدير الفني للفريق إريك تين هاغ، وذلك في مقابلة مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان.

وبعد ذلك، كشف تقرير إعلامي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تدرس إلغاء عقد نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

ويتواجد رونالدو حاليا في قطر لخوض بطولة كأس العالم مع منتخب البرتغال، للمرة الخامسة في مسيرته.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout