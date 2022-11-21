رونالدو يقدم نفسه لريال مدريد بديلا لكريم بنزيما

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مع تصاعد التوترات بين كريستيانو رونالدو وفريقه مانشستر يونايتد، لاسيما عقب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، كشفت بعض المعلومات عن تفكير النجم البرتغالي بالعودة إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن رونالدو عرض نفسه على العملاق الإسباني بعقد مدته ستة أشهر، كبديل عن كريم بنزيما المصاب في يناير.

وأعلن ليل السبت، استبعاد أفضل لاعب في العالم كريم بنزيما من تشكيلة منتخب "الديوك" المشاركة في كأس العالم الذي انطلق الأحد، بسبب الإصابة.

ووجه رونالدو انتقادات لاذعة لملاك مانشستر يونايتد ونجومه السابقين، وقال إنه لا يحترم المدير الفني للفريق إريك تين هاغ، وذلك في مقابلة مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان.

وبعد ذلك، كشف تقرير إعلامي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تدرس إلغاء عقد نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

ويتواجد رونالدو حاليا في قطر لخوض بطولة كأس العالم مع منتخب البرتغال، للمرة الخامسة في مسيرته.