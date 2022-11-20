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بالصور: قطر تُبهر العالم... انطلاق مونديال 2022 بنسخة عربية استثنائية

20
NOVEMBER
2022
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الحلم العربي يتحقّق اليوم مع انطلاق كأس العالم 2022 من دولة قطر. بعد 12 عاماً من الترقّب وسنوات من العمل الجاد والتجهيزات الضخمة، أبهرت قطر اليوم العالم، بنسخة اسثنائية من المونديال، وبحفل غنائي ضخم ومميّز، للمرة الأولى في التاريخ العربي والشرق الأوسط.

المشهد العالمي الكروي ينطلق بحماسة لا حدود لها من العالم العربي ليجوب العالم، مع حفل افتتاح ضخم جمع الثقافات العربية والأجنبية، بمشاركة جمهور متعطّش للفرح. وتابع من على منصة الشرف: "عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء، وسنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري".

وفي كلمته المقتضبة، قال: "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم".

وبعد حبس للأنفاس، افتتحت بطولة كأس العالم 2022 في قطر، منذ دقائق، بمشاركة 32 منتخباً للمرة الأخيرة في "العرس العالمي"، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد حمد بن خليفة آل الثاني، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

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