أسماء لامعة تختفي من كأس العالم.. من هي؟‏

A + A -

مع الاستعدادات لبدء فعاليات كأس العالم 2022 اليوم الأحد 20/11/2022 في قطر، تختفي أسماء لامعة، بعضها من فشل بالتأهل ‏وآخرون خانتهم الإصابات، مثل إيرلينغ هالاند، وساديو ماني، ومحمد صلاح، وكريم بنزيمة‎.‎

ويعد غياب هالاند أمراً صعباً، ويعود لأسبابه بأن النروج لم تتأهل، ما منع مواطنه مارتن أوديجارد من التواجد أيضاً‎.‎

وينطبق الشيء نفسه على محمد صلاح، أحد لاعبي ليفربول الأساسيين، والذي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، فمصر لن تلعب ‏في المونديال على الرغم من نجاحها الكبير في إفريقيا في العقد الماضي‎.‎

أما المفاجأة الكبرى، فكانت الانسحاب المتأخر لساديو ماني، حيث فشل السنغالي في التعافي من الإصابة في الوقت المناسب ما غيّبه ‏عن الحضور‎.‎

وكذلك الأمر بالنسبة لكريم بنزيمة، لاعب منتخب فرنسا الذي أعلن عن استبعاده الجمعة أيضاً بسبب إصابة بالفخذ الأيسر، على أن ‏يغيب معه أيضاً كل من بول بوغبا، ونجولو كانتي، وبريسنل كيمبيمبي عن منتخب فرنسا حاصد الكأس عام 2018‏‎.‎

كذلك هناك أيضاً العديد من لاعبي ريال مدريد الذين لن يتمكنوا من تمثيل بلادهم في المونديال، بينهم ديفيد ألابا وذلك لأن النمسا خارج ‏المونديال، في حين قرر ديدييه ديشان الاستغناء عن فيرلاند ميندي‎.‎

وفشلت إيطاليا أحد اللاعبين الأساسيين في نهائيات كأس العالم في التأهل تاركة نجوما كبارا مثل جيانلويجي، دوناروما وماركو فيراتي ‏ونيكولو باريلا وفيديريكو كييزا خارج السباق‎.‎

أيضاً لن تكون كولومبيا في قطر 2022، ما يعني أن لويس دياز وراداميل فالكاو وجيمس رودريغيز لن يتمكنوا من المشاركة‎.‎ يذكر أن جمهور كرة القدم بات يترقب بكل شغف، افتتاح بطولة كأس العالم، مساء الأحد، منهياً بذلك انتظاراً تخطى 4 أعوام‎.‎

أما البطولة التي تبدأ اليوم على الأراضي القطرية، فستفتتح بلقاء الافتتاح بين قطر البلد المضيف والإكوادور، على ستاد “البيت” في ‏الدوحة‎.‎

العربية