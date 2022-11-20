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ميسي مصاب! هذا ما تمّ كشفه عن طبيعة الإصابة

20
NOVEMBER
2022
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كشف تقرير صحافي بريطاني، اليوم الأحد، عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني.

وزعمت أنباء أن ميسي لم يشارك في التدريبات الجماعية لراقصي التانغو، أمس السبت، قبل ساعات من انطلاق كأس العالم في قطر.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ميسي يعاني من حمل بدني زائد في ربلة الساق، لذا فإن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين ينظم دقائق تواجده في التدريبات بشكل جيد.

وأشارت إلى أن غياب ميسي عن المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، هدفه أن يصل النجم الأرجنتيني إلى أفضل حالة قبل مواجهة السعودية، بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

وأوضحت أن ميسي شارك لمدة 4 دقائق فقط في تدريبات الأرجنتين، أمس السبت، خلال فترة الـ15 دقيقة التي سمح خلالها ليونيل سكالوني، مدرب الفريق، بحضور الصحفيين.

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