اليكم البرنامج الكامل لمباريات مونديال قطر

المجموعات:
*المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا
*المجموعة الثانية: إنكلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز
*المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا
*المجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس
*المجموعة الخامسة: إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان
*المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا
*المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون
*المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية
برنامج المباريات الكامل (بتوقيت الدوحة):
دور المجموعات (بتوقيت الدوحة)
-الأحد 20 تشرين الثاني
19:00 قطر – الإكوادور (استاد البيت)
-الاثنين 21 تشرين الثاني
* المجموعة الأولى:
19:00 السنغال - هولندا (الثمامة)
*المجموعة الثانية:
16:00 إنكلترا - إيران (خليفة)
22:00 الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي)
- الثلثاء 22 تشرين الثاني
*المجموعة الثالثة:
13:00 الأرجنتين - السعودية (لوسيل)
19:00 المكسيك – بولندا (974)
*المجموعة الرابعة:
16:00 الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)
22:00 فرنسا - أستراليا (الجنوب)
- الأربعاء 23 تشرين الثاني
* المجموعة الخامسة:
16:00 ألمانيا - اليابان (خليفة)
19:00 إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة)
* المجموعة السادسة:
13:00 المغرب - كرواتيا (البيت)
22:00 بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)
- الخميس 24 تشرين الثاني
* المجموعة السابعة:
13:00سويسرا - الكاميرون (الجنوب)
22:00البرازيل - صربيا (لوسيل)
* المجموعة الثامنة:
16:00 الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)
19:00البرتغال - غانا (974)
- الجمعة 25 تشرين الثاني
* المجموعة الأولى:
16:00 قطر - السنغال (الثمامة)
19:00 هولندا - الإكوادور (خليفة)
* المجموعة الثانية:
13:00 ويلز - إيران (أحمد بن علي)
22:00 إنكلترا - الولايات المتحدة (البيت)
- السبت 26 تشرين الثاني
* المجموعة الثالثة:
16:00 بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)
22:00 الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)
* المجموعة الرابعة:
13:00 تونس - أستراليا (الجنوب)
19:00 فرنسا - الدنمارك (974)
- الأحد 27 تشرين الثاني
* المجموعة الخامسة:
13:00 اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي)
22:00 إسبانيا - ألمانيا (البيت)
* المجموعة السادسة:
16:00 بلجيكا - المغرب (الثمامة)
19:00 كرواتيا - كندا (خليفة)
- الاثنين 28 تشرين الثاني
* المجموعة السابعة:
13:00 الكاميرون - صربيا (الجنوب)
19:00 البرازيل - سويسرا (974)
* المجموعة الثامنة:
16:00 كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)
22:00 البرتغال - الأوروغواي (لوسيل)
الثلثاء 29 تشرين الثاني
* المجموعة الأولى:
18:00 الإكوادور - السنغال (خليفة)
18:00 هولندا - قطر (البيت)
* المجموعة الثانية:
22:00 إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)
22:00 ويلز - إنكلترا (أحمد بن علي)
- الأربعاء 30 تشرين الثاني
* المجموعة الثالثة:
22:00 بولندا – الأرجنتين (974)
22:00 السعودية - المكسيك (لوسيل)
* المجموعة الرابعة:
18:00 أستراليا - الدنمارك (الجنوب)
18:00 تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)
- الخميس 1 كانون الأول
* المجموعة الخامسة:
22:00 اليابان - إسبانيا (خليفة)
22:00 كوستاريكا - ألمانيا (البيت)
* المجموعة السادسة:
18:00 كندا - المغرب (الثمامة)
18:00 كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)
- الجمعة 2 كانون الأول
* المجموعة السابعة:
22:00 صربيا - سويسرا (974)
22:00 الكاميرون - البرازيل (لوسيل)
* المجموعة الثامنة:
18:00 غانا - الأوروغواي (الجنوب)
18:00 كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)
دور الـ16:
- السبت 3 كانون الأول
المباراة 49 (18,00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)
المباراة 50 (22,00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)
- الأحد 4 كانون الأول
المباراة 52 (18,00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)
المباراة 51 (22,00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)
- الاثنين 5 كانون الأول
المباراة 53 (18,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)
المباراة 54 (22,00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)
- الثلثاء 6 كانون الأول
المباراة 55 (18,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)
المباراة 56 (22,00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)
ربع النهائي:
- الجمعة 9 كانون الأول
المباراة 58 (18,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)
المباراة 57 (22,00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)
- السبت 10 كانون الأول
المباراة 60 (18,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)
المباراة 59 (22,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)
نصف النهائي:
- الثلثاء 13 كانون الأول
المباراة 61 (22,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)
- الأربعاء 14 كانون الأول
المباراة 62 (22,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)
تحديد المركز الثالث:
السبت 17 كانون الأول
المباراة 63 (18,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)
النهائي:
الأحد 18 كانون الأول
المباراة 64 (22,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل).