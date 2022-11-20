اليكم البرنامج الكامل لمباريات مونديال قطر

المجموعات:

*المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا

*المجموعة الثانية: إنكلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز

*المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا

*المجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس

*المجموعة الخامسة: إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان

*المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا

*المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون

*المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية

برنامج المباريات الكامل (بتوقيت الدوحة):

دور المجموعات (بتوقيت الدوحة)

-الأحد 20 تشرين الثاني

19:00 قطر – الإكوادور (استاد البيت)

-الاثنين 21 تشرين الثاني

* المجموعة الأولى:

19:00 السنغال - هولندا (الثمامة)

*المجموعة الثانية:

16:00 إنكلترا - إيران (خليفة)

22:00 الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي)

- الثلثاء 22 تشرين الثاني

*المجموعة الثالثة:

13:00 الأرجنتين - السعودية (لوسيل)

19:00 المكسيك – بولندا (974)

*المجموعة الرابعة:

16:00 الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)

22:00 فرنسا - أستراليا (الجنوب)

- الأربعاء 23 تشرين الثاني

* المجموعة الخامسة:

16:00 ألمانيا - اليابان (خليفة)

19:00 إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة)

* المجموعة السادسة:

13:00 المغرب - كرواتيا (البيت)

22:00 بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)

- الخميس 24 تشرين الثاني

* المجموعة السابعة:

13:00سويسرا - الكاميرون (الجنوب)

22:00البرازيل - صربيا (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

16:00 الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)

19:00البرتغال - غانا (974)

- الجمعة 25 تشرين الثاني

* المجموعة الأولى:

16:00 قطر - السنغال (الثمامة)

19:00 هولندا - الإكوادور (خليفة)

* المجموعة الثانية:

13:00 ويلز - إيران (أحمد بن علي)

22:00 إنكلترا - الولايات المتحدة (البيت)

- السبت 26 تشرين الثاني

* المجموعة الثالثة:

16:00 بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)

22:00 الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

13:00 تونس - أستراليا (الجنوب)

19:00 فرنسا - الدنمارك (974)

- الأحد 27 تشرين الثاني

* المجموعة الخامسة:

13:00 اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي)

22:00 إسبانيا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

16:00 بلجيكا - المغرب (الثمامة)

19:00 كرواتيا - كندا (خليفة)

- الاثنين 28 تشرين الثاني

* المجموعة السابعة:

13:00 الكاميرون - صربيا (الجنوب)

19:00 البرازيل - سويسرا (974)

* المجموعة الثامنة:

16:00 كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)

22:00 البرتغال - الأوروغواي (لوسيل)

الثلثاء 29 تشرين الثاني

* المجموعة الأولى:

18:00 الإكوادور - السنغال (خليفة)

18:00 هولندا - قطر (البيت)

* المجموعة الثانية:

22:00 إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)

22:00 ويلز - إنكلترا (أحمد بن علي)

- الأربعاء 30 تشرين الثاني

* المجموعة الثالثة:

22:00 بولندا – الأرجنتين (974)

22:00 السعودية - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

18:00 أستراليا - الدنمارك (الجنوب)

18:00 تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)

- الخميس 1 كانون الأول

* المجموعة الخامسة:

22:00 اليابان - إسبانيا (خليفة)

22:00 كوستاريكا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

18:00 كندا - المغرب (الثمامة)

18:00 كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)

- الجمعة 2 كانون الأول

* المجموعة السابعة:

22:00 صربيا - سويسرا (974)

22:00 الكاميرون - البرازيل (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

18:00 غانا - الأوروغواي (الجنوب)

18:00 كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)

دور الـ16:

- السبت 3 كانون الأول

المباراة 49 (18,00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)

المباراة 50 (22,00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)

- الأحد 4 كانون الأول

المباراة 52 (18,00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)

المباراة 51 (22,00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)

- الاثنين 5 كانون الأول

المباراة 53 (18,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)

المباراة 54 (22,00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)

- الثلثاء 6 كانون الأول

المباراة 55 (18,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)

المباراة 56 (22,00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)

ربع النهائي:

- الجمعة 9 كانون الأول

المباراة 58 (18,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)

المباراة 57 (22,00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)

- السبت 10 كانون الأول

المباراة 60 (18,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)

المباراة 59 (22,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)

نصف النهائي:

- الثلثاء 13 كانون الأول

المباراة 61 (22,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)

- الأربعاء 14 كانون الأول

المباراة 62 (22,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)

تحديد المركز الثالث:

السبت 17 كانون الأول

المباراة 63 (18,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)

النهائي:

الأحد 18 كانون الأول

المباراة 64 (22,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل).