للمرة الأولى في كأس العالم, هذا ما سيحدث في مونديال قطر!!

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للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم ستدير 3 حكمات مباريات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بينما ستشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات.

ويبدأ مارثون كأس العالم 2022 في قطر غدا الأحد ويستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

والحكمات الثلاث اللاتي يأتين ضمن قائمة تضم 36 حكما اختارهم الاتحاد الدولي (فيفا) لإدارة مباريات كأس العالم قطر 2022.

ووقع اختيار الفيفا على الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، بالإضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات أخريات وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت.

وتؤكد الحكمات الثلاث على أنهن لا يردن أن يكون جنسهن مجالا للنقاش، ولا يسعين إلى الأضواء بقدر ما يتطلعن إلى إثبات ذواتهن في هذه المناسبة الكروية العالمية.

والحكمات الثلاث لم يهبطن من السماء، وإنما لهن تواجد ملحوظ في إدارة مباريات في الدوريات المحلية والبطولات القارية، فرابار، 38 عاما، هي أول امرأة تدير مباراة بالدوري الفرنسي، عام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها، وفي نفس العام أيضا أدارت نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشلسي الإنكليزيين، ثم في 2020 أدارت مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.أما الحكمة اليابانية ياماشيتا، 36 عاما، فهي أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال آسيا للرجال عام 2019، وانتقلت إلى عالم الاحتراف في وقت سابق من العام الجاري بعد أن تخلت عن عملها كمدربة لياقة بدنية.

والرواندية موكانسانغا، 34 عاما، هي أول امرأة تتولى الإشراف على مباراة في كأس الأمم الأفريقية للرجال في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتخلت موكانسانغا، عن حلمها بأن تصبح لاعبة كرة سلة محترفة، وكانت تدير مباريات في الدوري المحلي للسيدات في بلدها وهي في سن العشرين.

وتتفق الحكمات الثلاث على أنهن لا يردن أن يكون جنسهن مجالا للنقاش، وأكدن بأنهن لا يسعين إلى الأضواء، وقال رئيس لجنة الحكام في الفيفا الإيطالي بيارلويجي كولينا تعليقا على اختيار الحكمات "نؤكد بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا وليس الجنس".