living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليكم قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في مونديال قطر

18
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يشهد مونديال قطر 2022 مشاركة مجموعة من اللاعبين الذي يعدون الأعلى أجراً في العالم بصافي مبالغ يصل مجموعها لنحو 452 مليون دولار خلال موسم 2022- 2023، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس".

وقالت فوربس إن "المبالغ المتوقعة لما سيجنيه هؤلاء اللاعبين سيرتفع أكثر في حال تمكنت منتخباتهم من الفوز بكأس العالم، الذي تبلغ جائزته 42 مليون دولار ويوزع قسم كبيرا منها على لاعبي المنتخب".

وأضافت المجلة، أن "النجم الفرنسي كيليان مبابي حل في المرتبة الأولى في قائمة اللاعبين الأكثر أجراً المشاركين في المونديال بنحو 128 مليون دولار لموسم 2022-23 قبل الضرائب ورسوم الوكلاء".
وأشارت إلى أن "مبابي (23 عاماً) وصل لهذا الرقم بفضل تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان، سيتقاضى جراءه 110 ملايين دولار بين راتب ومكافأة توقيع عقد، يضاف لها ما يقدر بنحو 18 مليون دولار من عقود الرعاية".

وحل زميل مبابي في باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليو ميسي (35 عاما) ثانياً، حيث من المتوقع أن "يحصل على 120 مليون دولار خلال الموسم الحالي، نحو نصفها من عقود الرعاية".

وجاء ثالثاً النجم البرتغالي مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو (37 عاماً) بما يقدر بنحو 100 مليون دولار، ومن ثم النجم البرازيلي نيمار (30 عاما) بواقع 87 مليون دولار.

وحل البولندي مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (34 عاماً) في المركز الخامس بـ35 مليون دولار في الموسم الحالي.

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout