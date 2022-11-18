إليكم قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في مونديال قطر

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يشهد مونديال قطر 2022 مشاركة مجموعة من اللاعبين الذي يعدون الأعلى أجراً في العالم بصافي مبالغ يصل مجموعها لنحو 452 مليون دولار خلال موسم 2022- 2023، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس".

وقالت فوربس إن "المبالغ المتوقعة لما سيجنيه هؤلاء اللاعبين سيرتفع أكثر في حال تمكنت منتخباتهم من الفوز بكأس العالم، الذي تبلغ جائزته 42 مليون دولار ويوزع قسم كبيرا منها على لاعبي المنتخب".

وأضافت المجلة، أن "النجم الفرنسي كيليان مبابي حل في المرتبة الأولى في قائمة اللاعبين الأكثر أجراً المشاركين في المونديال بنحو 128 مليون دولار لموسم 2022-23 قبل الضرائب ورسوم الوكلاء".

وأشارت إلى أن "مبابي (23 عاماً) وصل لهذا الرقم بفضل تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان، سيتقاضى جراءه 110 ملايين دولار بين راتب ومكافأة توقيع عقد، يضاف لها ما يقدر بنحو 18 مليون دولار من عقود الرعاية".

وحل زميل مبابي في باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليو ميسي (35 عاما) ثانياً، حيث من المتوقع أن "يحصل على 120 مليون دولار خلال الموسم الحالي، نحو نصفها من عقود الرعاية".

وجاء ثالثاً النجم البرتغالي مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو (37 عاماً) بما يقدر بنحو 100 مليون دولار، ومن ثم النجم البرازيلي نيمار (30 عاما) بواقع 87 مليون دولار.

وحل البولندي مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (34 عاماً) في المركز الخامس بـ35 مليون دولار في الموسم الحالي.