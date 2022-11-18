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فوز كبير للمغرب على جورجيا قبل مواجهات المونديال

18
NOVEMBER
2022
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فاز المنتخب المغربي على نظيره الجورجي بثلاثة أهداف من دون مقابل، في المباراة الاستعدادية الأخيرة للمغرب قبل المواجهة المرتقبة مع كرواتيا الأربعاء المقبل في مونديال قطر.

وفرض "أسود الأطلس" سيطرتهم على إيقاع المباراة منذ بدايتها بعدما افتتح المهاجم يوسف النصيري التسجيل في أولى دقائق المباراة، وضاعف لاعب شيلسي حكيم زياش النتيجة بهدف عالمي سجلّه من منتصف الملعب باغت خلاله
الحارس الجورجي المتقدم عن مرماه.

واختتم سفيان بوفال سلسلة الأهداف بركلة جزاء نفذها داخل الشباك الجورجية منهياً المباراة بنتيجة 0-3 ستعطي دفعاً معنوياً للمغرب في مشاركته التاريخية السادسة في نهائيات كأس العالم، حيث سيخوض مباريات قوية ضمن منافسات المجموعة السادسة أمام كرواتيا وصيفة بطل العالم وبلجيكا صاحبة المركز الثالث في النسخة الروسية لمونديال 2018، بالإضافة إلى كندا الوافدة إلى البطولة العالمية للمرة الثانية في تاريخها.

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