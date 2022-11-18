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خبر سار لجماهير كأس العالم بشأن النقل التلفزيوني

18
NOVEMBER
2022
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ستنقل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد، بحسب ما ذكر متحدث باسم المجموعة الإعلامية لوكالة "فرانس برس".
 
وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال أفريقيا، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي: "سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور".
 
وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.
 
وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.
 
وكانت الشبكة أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.
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