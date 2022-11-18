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قرار جديد بشأن الكحول في المونديال!

18
NOVEMBER
2022
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أفاد مصدر مطلع لرويترز أن منظمي كأس العالم في قطر سيعلنون الجمعة، في تراجع عن موقف سابق، أنه لن يتم بيع الجعة الكحولية للجماهير في ملاعب كأس العالم.
 
يأتي الإعلان المتوقع قبل يومين من انطلاق مونديال قطر وهو الأول من نوعه في دولة شرق أوسطية.
 
وقال شخص مطلع على القرار القطري لوكالة أسوشيتد برس إن منظمي كأس العالم سيحظرون بيع جميع أنواع الجعة التي تحتوي على الكحول في الملاعب المستخدمة في بطولة كرة القدم.
 
وقال الشخص إن البيرة الخالية من الكحول ستظل متاحة للجماهير في المباريات الـ 64.
 
وكان من المقرر أن تبيع بدويايزر، الراعي الرئيسي لكأس العالم، الجعة الكحولية داخل المنطقة المحددة لمن يحملون التذاكر في محيط كل من الملاعب الثمانية قبل ثلاث ساعات وبعد ساعة واحدة من كل مباراة.
 
وسبق أن ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار مفاجئا قد صدر بنقل الخيام المخصصة لبيع مشروبات الجعة "البيرة" التي تنتجها شركة Budweiser الأميركية إلى مواقع بعيدة عن الملاعب الثمانية المخصصة لاستقبال مباريات كأس العالم في قطر. 
 
وتدفع الشركة، التي ردأت الشراكة مع فيفا  في بطولة 1986، عشرات الملايين من الدولارات في كل كأس عالم للحصول على حقوق حصرية لبيع الجعة في الملاعب، بحسب أسوشيتد برس.
 
 وأوضحت متحدثة باسم الشركة أنهم علموا بذلك القرار، السبت الفائت، وقبل 8 أيام من انطلاق البطولة في 20 نوفمبر الحالي، موضحة أنهم يعملون بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لنقل منافذ البيع إلى مواقع أخرى.
 
ورفضت المتحدثة الكشف عما إذا كانت الشركة سوف تحصل على الحقوق التي تستحقها بموجب عقودها، مكتفية بالقول إن "تركيزنا ينصب على تقديم أفضل تجربة ممكنة للمستهلك في ظل الظروف الجديدة"
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