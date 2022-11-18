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بطولة غرب آسيا للسيدات في الكرة الطائرة لبنان الفائز على سوريا (3-2) أحكم قبضته على صدارة المجموعة الأولى

18
NOVEMBER
2022
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واصل منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة عروضه القوية في بطولة غرب آسيا الأولى التي تقام في "قصر الرياضة" بالعاصمة الأردنية عمّان بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي ومن دون خسارة على نظيره السوري(3-2) في  مباراة قوية ومثيرة ضمن الدور الأول في اطار المجموعة الأولى. وسبق للبنان ان فاز على فلسطين(3-0)  وعلى العراق(3-0) ايضاً في مباراتيه الأولى والثانية وبانتظاره مباراة واحدة في الدور الأول ضد المنتخب السعودي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر السبت بتوقيت بيروت ولن تؤّثر ابداً على تصدرّه المجموعة الأولى وبجدارة.
 
وخاض المنتخبان اللبناني والسوري قبل ظهر الجمعة مباراة قوية دامت  ساعتين ونصف تحت انظار رئيس البعثة اللبنانية المهندس علي خليفة والاداري الدكتور ايلي موسى ومواكبة من رئيس لجنة الاحتكام حنا الزيلع وجمهور من الجالية اللبنانية في الأردن.
 
واعتبر الكثيرون ان مباراة لبنان وسوريا هي الأجمل حتى الآن في البطولة الاقليمية وانتهت بخمس مجموعات كالآتي:(25-20)(24-26)(26-24)(23-25)(16-14) .ودق المنتخب اللبناني جرس الأنذار بأنه جاء الى الأردن للمنافسة بضراوة على اللقب بفضل تشكيلة متماسكة ومتجانسة وقوية من اللاعبات في مختلف المراكز بقيادة المدربين الوطنيين جوني اللقيس وايلي النار .
 
وبعد المباراة اتصل رئيس اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون اتحاد الكرة الطائرة ميشال ابي رميا ومقرّر اللجنة وليد القاصوف بخليفة وموسى مهنئين بالفوز الثالث على التوالي لمنتخب لبنان الذي بدأ مدربو باقي المنتخبات  يُحسبون له ألف حساب منذ ظهوره بمستوى رائع مع انطلاق البطولة.
وفي اتصال مع رئيس البعثة المهندس علي خليفة أوضح أنه فخور بالجهاز التدريبي وباللاعبات اللواتي خضن مباراة قوية وحوّلن تخلّفهن(8-13) في المجموعة الخامسة الحاسمة الى فوز(16-14) واثبتن انهن قويات الشكيمة ومشيداً بروح المسؤولية لدى جميع افراد البعثة.
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