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الجمعية العمومية لاتحاد التزلج والبياتلون صادقت بالاجماع على البيانين الاداري والمالي

18
NOVEMBER
2022
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صادقت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون على البيانين الاداري والمالي بالاجماع خلال الجمعية العمومية العادية السنوية التي انعقدت في فندق"مونتي كاسينو".بداية النشيد الوطني اللبناني ثم أعلن نائب الأمين العام يوسف شامل خليل حضور 25 ناد من اصل 30 ناد مما يعني تأمّن النصاب القانوني.والقى رئيس الاتحاد فريدي كيروز كلمة تحدث فيها عن التسمية الجديدة للاتحاد وهي "الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون".
 
وعرض "جردة" لموسم 2021-2022 الذي كان ناجحاً على كافة الأصعدة وبجميع المقاييس على الرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان منذ عدة سنوات متطرقاً الى العلاقة مع اللجنة الأولمبية اللبنانية  ووجّه الشكر اليها.كما تحدث عن نشاطات موسم 2022-2023 الحافل محلياً والمشاركات الخارجية العديدة.ووجّه الشكر الى القيّمين على محطات التزلج والى الشركات الراعية والى كل من ساهم في انجاح نشاطات الاتحاد ورجال الصحافة والاعلام .   
 
واستنكر كيروز العمل الارهابي المتمثّل بتخريب منشآت محطة الأرز للتزلج داعياً الى انزال اشد العقوبات بالذين قاموا بهذا العمل الجبان شاكراً كل من اتصل به وشجب واستنكر هذا العمل وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس ووزير السياحة المهندس وليد نصار وعائلة اللعبة والعائلة الرياضية .
 
وكانت مداخلة لنائب رئيس الاتحاد ورئيس نادي لبنان الرياضي  للتزلج(ميروبا) ناجي خليل اقترح   خلالها  على  الجمعية العمومية استنكار ما تعرّضت له محطة الأرز وانزال اقسى العقوبات بالفاعلين فوافقت الجمعية العمومية بالاجماع .
 
ثم تلا يوسف شامل خليل محضر الجمعية العمومية السابقة وجرى التصديق عليه بالاجماع. كما تلا البيان الاداري المفصّل وبعد مناقشته تم اقراره بالاجماع.
 
بدوره تلا امين الصندوق ريمون سكر البيان المالي المفنّد بالأرقام الدقيقة وبصورة شفافة واجاب على اسئلة مندوبي الأندية ثم تم التصديق عليه بالاجماع.
 
كما جرى التصديق على روزنامة موسم 2022-2023 وعلى الموازنة المرتقبة لموسم 2021-2022.
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