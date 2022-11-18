لجنة ادارية جديدة لنادي الراسينغ (بيروت) رزق رئيسة...ابو مراد وعبد الجليل نائباها وقطّيني للسر

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انعقدت الجمعية العمومية لنادي الراسينغ (بيروت) في فندق "لو غابرييل " في الأشرفية، في جلستين متتاليتين، الأولى عادية لإقرار البيانين الإداري والمالي، والثانية إستثنائية لانتخاب هيئة إدارية جديدة حسب القوانين المرعية الإجراء.

وتلت رئيسة النادي باولا فرعون رزق بيانها الإداري حيث عرضت على الحضور التحديات التي واجهتها اللجنة الإدارية القديمة في السنة الأولى من ولايتها، قائلة:"عند استلامنا كانت السنة الأولى مليئة بالتحديات، فإلى جانب الاوضاع الاقتصادية والامنية المتأزمة في لبنان وجائحة كورونا وانفجار ٤ آب، كان النادي غارق في مشاكل داخلية ادارية ومالية لا نود الدخول في تفاصيلها. كان الموسم قد بدأ بالفعل واضطرينا على تحمّل تبعات التقصير على جميع المستويات. لكن استفدنا من الوقت الضائع نتيجة الحجر الصحي وتوقّف الحياة الإجتماعية والرياضية، لتشكيل فريق من المختصين والمستشارين الرياضيين لاعادة النظر في كل عناصر النادي واحتياجاته، ووضعنا استراتيجية للسنين القادمة."

وعدّدت من بعدها الإنجازات التي حققتها اللجنة الإدارية، وأبرزها بناء فريق للرجال ينافس في الدرجة الثانية ومتصدر الترتيب الرسمي للفرق، وضم عناصر واعدة إلى فريق الشباب والعمل على انشاء فريق للناشئين خزان النادي الأساسي، والعمل على تأمين ملعب رسمي للنادي في المنطقة بالإضافة إلى تأمين مقرّ مؤقت له بعد أن تدمر مقرّه الرسمي جراء إنفجار 4 اب. مضيفة إلى ذلك العودة إلى النشاطات الاجتماعية الرياضية، والتعاون مع الأكاديميات الصديقة، وإنشاء رابطة أصدقاء النادي، وإعادة تفعيل وتنظيم رابطة الجمهور، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة والإعلامية.

وأضافت:" وفعّلنا العمل المؤسساتي المستقيم من أجل مصلحة النادي، ومن أجل تثبيت النادي على أسس متينة وتفعيل اللجان كاللجان القانونية والمالية ولجنة كرة القدم ولجنة العلاقات العامة. واستطعنا أن نؤمن ميزانية لتحقيق الأهداف التي وضعناها."

وفي هذا الإطار، توجّهت إلى الوزير السابق ميشال فرعون الرئيس الفخري للنادي والداعم الأول له بالشكر، وإلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود راعي جميع الأندية البيروتية، ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ، والأب الروحي للنادي الأب الياس فرح، وكل من وقف إلى جانب النادي.

وخصّت بالشكر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر وأمينه العام جهاد شحف لوقوفهما الى جانب جميع النوادي في هذه الظروف الصعبة، ووزارة الشباب والرياضة بشخص الوزير الدكتور جورج كلّاس، ومديرها العام زيد خيامي، ورئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات.

وقالت:" وعلينا ان نوحد جهودنا لمصلحة النادي لأننا لا نستطيع النجاح إلا إذا توحدنا، وانا أعوّل على اندفاعكم ومحبتكم للنادي."

وتوجهت إلى الهيئة الإدارية الجديدة بالتوفيف، وأضافت:"وأود أن أحيي محبّي النادي وجمهوره الذي عاد إلى المدرجات هذا الموسم، الذين يواكبون الفريق في المباريات بحماس دائم، وفريق قدامى الراسينغ القدوة للأجيال الراسيغاوية القادمة".

وختمت:"نحن منفتحون على كل فكرة بنّاءة تصب في مصلحة النادي، وسيبقى بابنا مفتوح لأهلنا ومحبّي الراسينغ، وسنستمرمعكم لخلق أمل ومستقبل أفضل لشباب لبنان ولخلق فرق ايجابي في مجتمعنا، وتثبيت القيم الرياضية والانسانية."

وتلت أمينة الصندوق مارلين كوسا البيان المالي الذي تضمّن عرض للمداخيل والمصاريف، وبعد مناقشة البيانين تم التصديق عليهما من قبل الجمعية العمومية.

وافتتح الأمين العام الجلسة الإستثنائية وأعلن عن ترشح 12 إسماً على 11 مركز في الهيئة الإدارية، كما أعلن عن تقديم أحد المرشحين كتاب سحب طلب ترشيحه ضمن المهل القانونية، فأصبح عدد المرشحين بعدد المقاعد، وأعلن فوز اللائحة بالتزكية.

وعقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأول، وتم توزيع المناصب على الشكل التالي:

-الرئيس: باولا فرعون رزق

-نائب رئيس الأول: جورج جوزيف ابو مراد

-نائب رئيس الثاني: بشير جورج عبد الجليل

-أمين السر العام: جبران أنطون قطيني

-أمين الصندوق: مارلين يروانت كوسا

-محاسب: فادي إيلي صليبا

-علاقات عامة: كارين أندره تامر

-أعضاء مستشارون: سعيد بندليمون جريديني، جو ريمون قبطي، الياس أديب حداد، نبيل ميشال شلهوب.