بعد فوزه بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور.. هكذا علّق صلاح

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وجه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى كل اللاعبين في الدول العربية، من أجل التقدم للأمام وتحقيق نجاحات كبرى مثل التي حققها في الكرة العالمية.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير من "تيك توك" خلال جائزة "غلوب سوكر" في دولة الإمارات.

وخلال الحفل قال صلاح: "الجائزة تضع الكثير من الضغوط على عاتقي، آراء الجماهير دائما مهمة في كرة القدم، لذلك التتويج بجائزة من خلال الجمهور أمر عظيم بالنسبة لي".

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا مساء الجمعة، من أجل حضور حفل "غلوب سوكر" في الإمارات، على أن يعود سريعا بعد الحفل لمعسكر الفراعنة.

وردا على سؤال حول سعيه لكسر الأرقام القياسية دائما قال صلاح: "بصراحة يعني ذلك الكثير بالنسبة لي، نعم أنا ألعب لأجل الفريق والتتويج بالبطولات، لكنني أحفز نفسي بالأرقام الفردية دائما".

ووجه صلاح رسالته للموهوبين في العالم العربي قائلا: "بما أنني فعلت ذلك، يمكن لأي شخص آخر أن ينجح مثلي، أنا في أوروبا منذ 11 عاما، وأؤكد لكم أنه لا يوجد فوارق بيننا في الموهبة".

وأنهى صلاح: "الفارق في العقلية، هم يعرفون أشياء لا نعرفها، ويدرسون أشياء لا ندرسها، لذلك يجب أن تكون مستعدا دائما، عليك مغادرة منطقتك المريحة والتقدم للأمام، لقد كرست كل حياتي من أجل كرة القدم، واليوم أنا على أرض عربية وسط قومي أحتفل معهم".