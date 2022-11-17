living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يواصل إلقاء "القذائف" على مانشستر يونايتد

17
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعترف كريستيانو رونالدو، بأنه كان قريبا من التعاقد مع مانشستر سيتي في صيف2021، قبل أن يتدخل مدربه السابق في مانشستر يونايتد، أليكس فيرغسون لتغيير رأيه، ويقنعه بالعودة إلى يونايتد.

وجاء ذلك في القسم الأول من المقابلة الكاملة التي أجراها رونالدو مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، والذي تم بثه مساء الأربعاء.

وقال رونالدو عن تواصله مع مانشستر سيتي: "حسنا، بصراحة، لقد كان الأمر قريبا. تحدثوا كثيرا وقال غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) إنهم حاولوا جاهدين استقدامي، لكن كما تعلم، بالنظر إلى تاريخي في مانشستر يونايتد، وما يشعر به القلب، وأنك كنت هناك في السابق (في مانشستر يونايتد)، فهذا يصنع الفرق. وبالطبع أيضا، السير أليكس فيرغسون".

وأضاف: "لذلك فوجئت. لكنه بالقدر ذاته كان قرارا واعيا، لأن القلب يتكلم ويتكلم بصوت عال في تلك اللحظة".

وتابع رونالدو عن دور فيرغسون في تحديد وجهته: "أعتقد أنه كان المفتاح. كان هذا هو الفارق في تلك اللحظة، لا يمكنني أن أكون مخلصا إذا كنت سأفعل ذلك، لن أقول إن مانشستر سيتي لم يكن قريبا. لكنني أعتقد أنني اتخذت (قرارا واعيا). أنا لست نادما في وقت ما. وكما ذكرت من قبل، كان السير أليكس فيرغسون هو المفتاح".

وأردف: "نعم فعلت. لقد تحدثت معه. قال لي: من المستحيل أن تذهب إلى مانشستر سيتي، وقلت له: حسنا أيها الرئيس. لذلك اتخذت القرارات وأكررها بكل تأكيد وبضمير أنه كان قرارا جيدا".

 

كيف وجد مانشستر يونايتد عند عودته؟

رونالدو رد على ذلك السؤال قائلا: "لأكون صادقا، عندما وقعت لمانشستر يونايتد اعتقدت أن كل شيء قد تغير لأنه مر 13 عاما، كنت في ريال مدريد لتسع سنوات، وثلاث سنوات مع يوفنتوس، وعندما عدت اعتقدت أن كل شيء سيكون مختلفا، كما تعلمون التكنولوجيا والبنى التحتية وكل شيء".

وأضاف: "لكنني فوجئت، بطريقة سيئة، دعنا نقول الأمر بهذه الطريقة، لأنني رأيت أن كل شيء كان على حاله كما تركته تماما".

وأكمل: "لم يكن هذا مانشستر، في تلك اللحظة كما ذكرت أقيل سولشاير، وتولى مايكل كاريك المنصب لمباراتين أمام فياريال وتشيلسي، وكان كل شيء سريعا جدا، لكن فاجأني كثيرا عدم الاستقرار في النادي".

وتابع: "لا، لقد توقف بهم الزمن في رأيي، وهو أمر أدهشني حقا".

وأردف: "كنت متفاجئا، لأن النادي في ذلك العام وقع معي ومع سانشو وفاران، واعتقدت أن الأمور ستكون على النحو الذي ينبغي أن يكون عليه مانشستر".

وتابع: "في يونايتد، كان التقدم صفرا في رأيي، بالمقارنة مع ريال مدريد وحتى يوفنتوس، إنهم يتابعون بقية العالم، لذا فاجأتني التكنولوجيا، خاصة من حيث التدريب والتغذية وظروف تناول الطعام بشكل صحيح والتعافي بشكل أفضل من ذي قبل، مانشستر الآن للمقارنة مع هذا النادي، أعتقد أنه متأخر في رأيي، وهو أمر فاجأني، ناد بهذا البعد يجب أن يكون على قمة الشجرة في رأيي وهم ليسوا كذلك للأسف، هم ليسوا في هذا المستوى، لكنني آمل أن يتمكنوا في السنوات القادمة من الوصول إلى مستوى عال".

واختتم: "لا أعرف ما الذي يحدث ولكن منذ رحيل السير أليكس فيرغسون (2013) لم أشاهد أي تطور في النادي، كان التقدم صفرا".

تعيين رانغنيك

وجه مورغان حديثه إلى رونالدو عن مدربه السابق في مانشستر يونايتد رالف رانغنيك قائلا: "لقد كان قرارا سخيفا أليس كذلك؟"، فأجاب اللاعب: "بالطبع، إذا لم تكن مدربا، فكيف ستصبح رئيسا لمانشستر يونايتد".

وعندما سأله مورغان عما إذا كان يعرف رانغنيك من قبل، أجاب: "بالطبع لا، ومع الأشخاص الذين تحدثت معهم لم يعرفه أحد".

ولكن رونالدو أوضح أن احترافيته حتمت عليه احترام المدرب، وقال: "علينا التواصل لأنه تولى الوظيفة بغض النظر عن أي شيء آخر، كل المدربين الذين كانوا لديّ في مسيرتي، أسميهم الرئيس، لأنهم إذا تولى الوظيفة التي يتعين علينا التواصل بها بهذه الطريقة.. لكن في النهاية، في أعماقي، لم أره (رانغنيك) أبدا كرئيس لأني رأيت بعض النقاط التي لم أوافق عليها مطلقا.. كانت لحظة صعبة".

المباراة الأولى بعد عودته لـ"مسرح الأحلام"

كما تحدث البرتغالي عن شعوره في المباراة الأولى بعد عودته إلى مانشستر يونايتد قائلا: "حسنا، كان هذا الشعور رائعا، لكن ليس فقط في يوم المباراة، شعرت خلال الأسبوع الذي سبقها بأن كل شيء تغير، الكل يتحدث عني، لقد عدت إلى الوطن حيث أنتمي".

وأضاف: "لذلك كانت لحظة خاصة أن أعود إلى مانشستر يونايتد وألعب أمام جمهورنا، وبالطبع تسجيل هدفين كان أفضل ترحيب تلقيته في أولد ترافورد، لقد كان يوما لا ينسى ولا يصدق".

وأردف: "نعم، وهتاف الجمهور، يحيا رونالدو، المشجعون بالنسبة لي هم كل شيء".

تحطيم الأرقام القياسية

وبسؤاله عما إذا كان مسرورا لأن مبيعات قمصانه في أول 24 ساعة بعد العودة إلى مانشستر يونايتد سجلت رقما قياسيا أكثر من أي لاعب آخر، بما في ذلك ليونيل ميسي، قال: "بالطبع كنت كذلك، كما تعلمون أنا لا أتابع السجلات، لأنها تتبعني، وهذا سجل آخر في كتابي".

أفضل زميل له في مانشستر يونايتد

رونالدو أشاد بزميله في مانشستر يونايتد ومواطنه ديوغو دالوت، حيث قال: "إنه سؤال صعب كما يمكنني أن أراه من عيني فقط. في مانشستر يونايتد يمكنني أن أذكر دالوت، إنه شاب، لكنه محترف للغاية، لكنني لا أشك في أنه سيكون لديه عمر طويل في كرة القدم لأنه شاب ذكي، وفطن. وهو محترف للغاية، ربما أيضا مارتينيز، وكاسيميرو في الثلاثينيات من عمره، لكنني سأقول دالوت".

نصيحته إلى اللاعبين الشباب

قال البرتغالي: "أنا لست من النوع الذي يحب إسداء النصيحة لأنني أفضل أن أكون قدوة".

وأضاف: "لأنني مثال، أذهب هناك كل صباح وأقوم بنفس الأشياء، ربما أكون أول من يصل وآخر من يغادر. أعتقد أن التفاصيل تتحدث عن نفسها. لهذا السبب أقول، أحب أن أكون قدوة. هناك من يتبعوني، ليس كثيرا. إنهم لا يهتمون، والبعض قد يفعل ذلك ولكن الكثيرين لا. لكن لن يكون لديهم وظائف طويلة في رأيي. العديد من جيلي لعبوا بعمر 36 و37 عاما لكن هؤلاء لن يفعلوا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout