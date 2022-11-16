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منتخب الأرز تصدّر المجموعة الأولى بجدارة...بعد فوز ثان للبنان على العراق بالكرة الطائرة

16
NOVEMBER
2022
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حقّق منتخب لبنان للسيدات فوزه الثاني في بطولة غرب آسيا الأولى التي تقام في العاصمة الأردنية عمّان بفوزه النظيف على نظيره العراقي(3-0) في المباراة التي جرت بعد ظهر الأربعاء ضمن المجموعة الأولى.

وجاءت نتيجة المجموعات كالآتي:(25-23)(25-9)(25-21).

وهو الفوز الثاني على التوالي للبنان بعد فوزه الثلاثاء الفائت على نظيره الفلسطيني(3-0) وبالتالي لم يخسر لبنان اي مجموعة حتى الآن.

وكان المنتخب الخاسر قد صمد في المجموعة الأولى لكن سيطر منتخب الأرز على خصمه في المجموعة الثانية واكمل عرضه القوي ليفوز في اللقاء وبذلك يتصدّر مجموعته.

ومن المتوقع ان يحقق المنتخب اللبناني نتائج مشرفة والوصول الى مراحل متقدمة في البطولة الاقليمية خاصة ان مستوى لاعبات وطن الأرز متقارب جداً، مما يجعل المنتخب اللبناني احد ابرز المنتخبات المرشحة لاحراز اللقب المرموق.

وتشارك في البطولة عشرة منتخبات قسّمت الى مجموعتين كالآتي:

-المجموعة الاولى: فلسطين، سوريا، العراق، السعودية ولبنان.

-المجموعة الثانية: الامارات العربية المتحدة، قطر، سلطنة عمان، الكويت والأردن.

وفي ما يلي برنامج ما تبقى من مباريات منتخب لبنان بالدور الأول بتوقيت بيروت:

-الجمعة 18 تشرين الثاني: لبنان يواجه سوريا (الساعة 9 صباحاً)
-السبت 19 تشرين الثاني: لبنان يواجه السعودية (الساعة 11 صباحًا).

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