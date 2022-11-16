الدورة الدولية بكرة الطاولة بجزين. اناث: ميدالية ذهبية لكل من الهند وهونغ كونغ

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احرزت كل من الهند وهونغ كونغ ميدالية ذهبية في فئة الاناث في اليوم الأول من الدورة الدولية بكرة الطاولة" WTT Youth Contender Jezzine" التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة و"مؤسسة الأرض البيضاء" في "مجمّع خليل وليندا سليم" بجزين والتي ستختتم الأحد المقبل.

يشارك في الدورة ،المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، 141 لاعب ولاعبة من 17 دولة.والدول هي:

والمسابقة مخصصة للفئات العمرية التالية(ذكور واناث) :تحت ال19 سنة،تحت ال17 سنة،تحت ال15 سنة،تحت ال13 سنة وتحت ال11 سنة. وسيتم احتساب نقاط للفائزين تضاف الى رصيدهم في التصنيف الدولي.

وفي التفاصيل وامام جمهور غفير من اهالي جزين والجوار،وفي الفئة العمرية لتحت ال17 سنة(اناث) احرزت الهندية بريتا فارتي اللقب بفوزها في النهائي على وونغ هوي من هونغ كونغ(3-1) كالآتي:(6-11)(12-10)(11-3)(11-9).وفي نهائي الفئة العمرية لتحت ال13 سنة(اناث) فازت ماك مينغ من هونغ كونغ على الايرانية فانيا يافاري(3-0) كالآتي:(11-8)(11-0)(11-9).

وفي الختام توّج رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة والأمين العام الدكتور بيار هاني الفائزات.

يشار الى ان الشركات الراعية للبطولة هي أرابيا انشورنس،باخوس لايتينغ،ستاغ،مياه 1750،بي ام آي باينتس،اكس اكس أل،شركة البقاعي ،ميزون دولا فوري،ميزون قرطباوي وشركة لويس باز سبورتس أند ايفانتس التي تتولى التنظيم.