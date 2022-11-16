A + A -

على هامش البطولة الدولية للفئات العمرية في كرة الطاولة ،التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة بالتعاون مع مؤسسة "الارض البيضاء" في مجمع "خليل وليندا سليم" بجزين، أقام الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة دورة حكم عام (مستوى اول) تحت إشراف المحاضر الدولي الحكم العام الجزائري سعيد لعناصري. وقد خضع الحكام لتطبيقات نظرية وتطبيقية والحكام هم:عماد مرعب، جوزيف العقيقي، غدير سبيتي، فادي قسيس وكميل مرعب( من لبنان) اما من سلطنة عمان فقد حضر محمد العلوي، ومن الاردن ابراهيم البواليز، قيس خريسات وديانا قواص، ومن فلسطين فؤاد منصور، ومن سوريا مصطفى الوالي، مي رضوان، ومن قطر عائشة علي.

وفي ختام الدورة، وزّع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي وامينه العام الدكتور جورج هاني والمحاضر سعيد لعناصري الشهادات على الناجحين.