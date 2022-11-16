اتحاد التزلج والبياتلون وزّع جوائزه على ابطاله

A + A -

كيروز:ندين العمل التخريبي في محطة الأرز

نفتخر بانجازات ابطالنا ...والتحدي كان كبيراً

وزّع الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات بكافة بطولات موسم 2021-2022 خلال حفل حاشد أقامه في كازينو لبنان.تقدّم الحضوررئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار الجلخ ، قائد مدرسة التزلج في الجيش اللبناني العقيد سميح خليل، رئيس إتحاد التزلج السابق شربل سلامة،رئيس اللجنة الخماسية لتسيير شؤون الكرة الطائرة ورئيس مجلس ادارة شركة "ابي رميا اخوان" وكيلة "اكس اكس أل" ميشال ابي رميا ، ممثل الصليب الأحمر اللبناني أليكس نعمه، رؤساء محطات التزلج في لبنان، رؤساء اندية التزلج،ممثلو الشركات الراعية،اهالي اللاعبين واللاعبات ورجال الصحافة والاعلام.

النشيد الوطني افتتاحاً فعرض فيديو يلخصّ انجاز نشاطات الموسم الفائت ثم كلمة رئيس الاتحاد فريدي كيروز جاء فيها"

ايها الحضور الكريم،

أهلا" وسهلا" بكم بالحفل السنوي لتوزيع جوائز بطولة لبنان لموسم 2021-2022

بداية أود أن اشجب العمل الارهابي والمدان بتخريب منشآت محطة الأرز للتزلج واطالب السلطات الأمنية بالاقتصاص من الذين قاموا بهذا العمل التخريبي المشين(وسط تصفيق الحضور).

السنة الماضية بلشت كلمتي انه كانت سنة إستثنائية بكل المعايير بسبب جائحة كورونا وتسكير محطات التزلج

بس هيدي السنة كانت اكتر من إستثنائية بسبب الأزمة الإقتصادية يلي شملت كل القطاعات وبسبب كثافة كمية الثلج خلال الموسم الفائت

هيدي السنة كان التحدي كبير انو نقدر ننفذ برنامج نشاطاتنا بكل الفئات ونحافظ على عدد المشاركين وخصوصا" لأنو الهجرة اخدت كتير من شبابنا وصبايانا.

هيدي السنة كان التحدي كبير لأنه كان عنا هدف انه نرجع نفرجي الصورة الحقيقية للبنان من خلال تنظيم بطولة آسيا الثلاثين بوجود رأس هرم رياضة التزلج في العالم وبمشاركة 10 دول آسيوية.

هيدي السنة كان التحدي كبير لأنه كان عنا 3

ابطال كانوا عم بشاركوا بالألعاب الأولمبية الشتوية يللي صارت بالصين وما قدرنا نكون حدن.

ومع كل هيدا التحدي قدرنا بالإتحاد وبمشاركة الأندية ومساعدة محطات التزلج نحقق كل الأهداف يلي وضعناها وقبلنا التحدي.وبدي شير الى جملة أمور:

1-كان تنظيم بطولة آسيا بأعلى المعايير ويللي من خلال هيدي البطولة قدرنا حطينا لبنان على خارطة الدول يلي قادرة تنظم مراحل من كأس العالم ( هون بسمح لنفسي خبركن انه بآخر إجتماع للهيئة التنفيذية بالإتحاد الدولي عرض اسم لبنان كأحد المرشحين لإستقبال مرحلة من بطولة العالم).

2-المشاركة بجميع البطولات الخارجية يللي كانت مقررة وخصوصا" بالالعاب الأولمبية الشتوية.

3-موافقة الإتحاد الدولي للبياتلون على استقدام مدرب دولي لنشر وتطوير هيدي الرياضة الجديدة بلبنان.

وحتى ما إرجع عدد الإنجازات يلي إنعملت وشفناها بالفيديو يلي إنعرض بس رح أحكي كم نقطة مهمة:

1- عم يشتغل الإتحاد على تنظيم 10 مدارس تزلج بكل محطات التزلج ويلي مقدر تكون كلفة المشروع مليون دولار وهيدا المشروع مموّل من الهيئات المانحة.

2- عم يحضّر الإتحاد اللبناني لتوقيع بروتوكول رياضي مع الإتحاد الفرنسي مماثل للبروتوكول الموقع مع النمسا وذلك للتعاون لتطوير رياضة التزلج الألبي والبيالتلون.

3- ب ال 2024 ستقام الألعاب الأولمبية الشتوية للناشئين وفترة التصنيف بلّشت وهون التحدي كبير انه نقدر نصنف 4 لاعبين ( 2 في التزلج الألبي و2 بتزلج العمق).

4- نجح الإتحاد بعلاقاته مع الإتحاد الدولي انه نزيد الكوتا ببطولة العالم للناشئين بالتزلج الألبي وصار فينا نشارك ب 4 شباب و 4 بنات.

5- عم يعمل الإتحاد للإنضمام الى الاتحاد الدولي لمدربي التزلج

وذلك للعمل على الهدف المشترك لجميع الدول الأعضاء هو تقديم معايير تدريب عالية الجودة.

كما إن لبنان قد تقدم بطلب من مؤسسة

international ski patrol organization

للإنضمام اليها وذلك بهدف تعزيز الوقاية من حوادث التزلج والعمل لإدارة حوادث التزلج

واليوم بعد كل هيدا الشغل يلي عم ينعمل بمجهود من الأندية, الأهل , اللاعبين ومن الإتحاد ما منقدر الا ما نفتخر بالإنجازات يلي حققوها اللاعبيين وأنديتهم يلي رفعوا اسم لبنان بالمحافل الخارجية وحققوا الميداليات الملونة.

فيا ايها الأبطال, بقدر أوعدكم باسمي وباسم الهيئة الإدارية انه رح نوضع كل امكانياتنا بتصرفكم لرفع اسم لبنان وتمثيل لبنان باحلى صورة.

والشكر الأخير لكل يللي عم بساهم بانجاح رياضة التزلج من عائلة اللعبة والقيّمين على محطات التزلج والاداريين والمدربين واللاعبين واللاعبات والأهالي والصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني والشركات الراعية ورجال الصحافة والاعلام

والشكر الخاص لرئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري على إستضافتنا ودعمه للرياضة بلبنان.

وبحب شير الى موضوع اللجنة الأولمبية اللبنانية ورح أكّد من جديد انو اتحاد التزلج والبياتلون بيدعم انضمام اي اتحاد جديد لعائلة اللجنة الأولمبية اللبنانية بشرط يكون اتحاد فاعل وغير وهمي.

وفي الختام،وزّع كبار الحضور الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزين بأجواء احتفالية.