فوز كبير للبنان على فلسطين (٣-٠) في بطولة غرب آسيا للسيدات بالكرة الطائرة

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استهل منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة مبارياته في بطولة غرب آسيا الأولى بفوز كبير على نظيره الفلسطيني(٣-٠) بعد ظهر الثلاثاء في قاعة "قصر الرياضة"في العاصمة الاردنية عمّان .وجاءت نتيجة المجموعات كالاتي:(٢٥-١٢)(٢٥-١٦)(٢٥-١٢).

وسيطرت لاعبات منتخب الارز على اجواء اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته.

تشارك في البطولة عشرة منتخبات قسّمت الى مجموعتين كالآتي:



-المجموعة الاولى:فلسطين،سوريا ،العراق،السعودية ولبنان.

-المجموعة الثانية:الامارات العربية المتحدة،قطر،سلطنة عمان،الكويت والأردن.

وفي ما يلي برنامج مباريات منتخب لبنان بالدور الأول بتوقيت بيروت:

--الاربعاء 16 تشرين الثاني:العراق-لبنان(الساعة 13.00)

-الجمعة 18 تشرين الثاني: لبنان-سوريا(الساعة 9صباحاً)

-السبت 19 تشرين الثاني:لبنان-السعودية(الساعة 11 ظهراً)