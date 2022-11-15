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افتٌتحت رسمياً الدورة الدولية بكرة الطاولة" WTT Youth Contender Jezzine" التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة و"مؤسسة الأرض البيضاء" في "مجمّع خليل وليندا سليم" بجزين على مدى اسبوع.

واقيم حفل الافتتاح الرسمي بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين ورئيس بلدية جزين خليل حرفوش،رئيس "مؤسسة الأرض البيضاء" أمل ابو زيد،رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي وأعضاء الاتحاد، الرئيس الفخري للاتحاد سليم الحاج نقولا،فاعليات جزينية ،رؤساء واعضاء وفود الدول المشاركة في الدورة،مندوب الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ماهر بن أحمد(تونسي الجنسية) ،مدير الدورة لويس باز،مدير المجمّع المضيف ايلي كسرواني ،مسؤولي الشركات الراعية وعدد كبير من ابناء قضاء جزين.

يشارك في الدورة ،المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، 141 لاعب ولاعبة من 17 دولة.والدول هي:

والمسابقة مخصصة للفئات العمرية التالية:تحت ال19 سنة،تحت ال17 سنة،تحت ال15 سنة،تحت ال13 سنة وتحت ال11 سنة. وسيتم احتساب نقاط للفائزين تضاف الى رصيدهم في التصنيف الدولي.

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة معبّرة لعريّف الحفل امين صندوق الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المحامي وائل نور الدين رحّب فيها بالحاضرين.

كوبلي

الكلمة الثانية لكوبلي جاء فيها"

مسا الخير وأهلا وسهلا فيكن ببلد الارز وبالتحديد بجنوب لبنان بجزين عروس الشلال مدينة الحياة والسياحة والاصطياف والفرح.

أهلا وسهلا فيكن بهالبلدة التاريخية الرائعة حيث الآثار والتراث والعراقة، حيث الحضارة والفن والتميّز.

أهلا وسهلا فيكن من الصين،ماليزيا،سلطنة عمان،قطر،الأردن،مصر،سوريا،العراق،قبرص،بلجيكا،هولندا،بورتوريكو،ايران،

الهند،كازاخستان،تونس ولبنان.

أهلا وسهلا فيكن ب"مجمّع خليل وليندا سليم" الرائع .

هالعرس الرياضي الدولي ما صار بين ليلة وضحاها، اللجان العاملة بالاتحاد متل خلية نحل عم تحضر لهالحدث الضخم ولإستقبال كل الوفود من مختلف البلدان الاجنبية والعربية. وبفضل كل الرعاة الاصدقاء اللي آمنوا بجهودنا حلمنا تحول لحقيقة.

شكراً اولاً لتعاون مؤسسة الارض البيضاء بشخص رئيسا الدكتور أمل ابو زيد الداعم الاساسي لإقامة هالبطولة بظروف بلدنا الصعبة.

شكراً لجميع الشركات الراعية وبلدية جزين واللجنة الأولمبية اللبنانية.

وشكراً لزملائي بالاتحاد فرداً فرداً.

صحيح انو بلبنان، ما في شي بيجي عالهيّن! ولكن بالإيمان والامل تسلحنا ولأجل أبطالنا ولعبتنا تخطينا كل الصعاب وواجهنا التحديات والعواصف لرفع إسم لبنان فوق الدني كلّا.

ابو زيد

بدوره ارتجل ابو زيد كلمة وقال"اهلا وسهلا في هذا الصرح الرياضي الجميل الذي مولّه رجل الاعمال ابن جزين كارلوس سليم .جزين تفتح يديها لاستقبال الوفود العربية والدولية .مؤسسة "الأرض البيضاء" دعمت وتدعم الرياضة منذ انشائها .نظهر للعالم ان لبنان قادر على مواجهة التحديات عبر قدراته التنظيمية الكبيرة وطاقاته اللامحدودة .الشكر الى الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة لاقامة حدث دولي في جزين والشكر موصول الى بلدية جزين التي يرئسها الصديق خليل حرفوش.الرياضة تجمع وجزبن تجمع ايضاً وسننظم الدورة على مدى خمس سنوات .يجب التركيز على اقامة الانشطة الدولية في الاطراف ايضاً وهو امر هام" .

ثم قدّم كوبلي هدية تذكارية الى ابو زيد ثم استعرضا مهاراتيهما الفنية بكرة الطاولة خلال مباراة انتهت بالتعادل(11-11) وسط اثارة بالغة.

يشار الى ان الشركات الراعية للبطولة هي أرابيا انشورنس،باخوس لايتينغ،ستاغ،مياه 1750،بي ام آي باينتس،اكس اكس أل،شركة البقاعي ،ميزون دولا فوري،ميزون قرطباوي وشركة لويس باز سبورتس أند ايفانتس التي تتولى التنظيم.