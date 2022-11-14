تعرّضت "للخيانة"... تصريحات "نارية" لرونالدو

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أطلق كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المخضرم تصريحات نارية في مقابلة تلفزيونية هاجم فيها ناديه ومدربه إيريك تن هاغ واشتكى من تعرضه "للخيانة" ما يمهد لرحيله بعد كأس العالم في قطر.



وعاد رونالدو إلى يونايتد لخوض فترة ثانية في أولد ترافورد قادما من يوفنتوس في آب 2021 بعقد لمدة عامين، بعدما ساهم في فوز الفريق بثمانية ألقاب كبرى بين 2003-2009.



وربما خاض النجم البرتغالي مباراته الأخيرة مع يونايتد بالفعل بعد غيابه عن الفوز 2-1 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وبعد ساعات قليلة من المباراة قال في مقابلة مع الصحفي بيرس مورغان بمحطة "توك تي.في" يوم الأحد: "أشعر بالخيانة وبوجود أشخاص لا يريدون وجودي هنا، ليس فقط هذا العام بل في العام الماضي أيضا، ليس من المدرب فقط بل من إثنان أو 3 أشخاص في الإدارة أرادوا أن أغادر".



وفي الشهر الماضي رفض رونالدو المشاركة بديلا أمام توتنهام هوتسبير وسار نحو النفق قبل دقائق من نهاية المباراة بعد ترك مقاعد البدلاء، ولم يكن ضمن التشكيلة التي واجهت تشيلسي في يوم السبت التالي.



وعن علاقته بالمدرب تن ها قال رونالدو: لا أحترمه لأنه لم يحترمني.



وأشار اللاعب الذي سيقود البرتغال في كأس العالم الأسبوع المقبل إلى أنه لم يجد "تعاطفا" وشكك النادي به خلال مرض طفلته في تمُّوز الماضي، مضيفاً أنه "لم يتمكن من الانضمام للفريق في فترة الإعداد للموسم لرغبته في البقاء بجوارها".



وعبر هداف ريال مدريد السابق عن أسفه "لعدم إحراز يونايتد أي تقدم" منذ تقاعد المدرب أليكس فيرغسون في 2013، إذ لعب رونالدو تحت قيادة السير في فترته الأولى.



وأوضح: التطور صفر منذ رحيل سير أليكس، لم أجد أي تقدم في النادي ولم يتغير أي شيء. يعرف فيرغسون أكثر من أي شخص آخر أن النادي ليس في المكانة التي يستحقها. هو يعرف وكذلك يعرف الجميع، من لا يرى ذلك إما لا يريد رؤية ذلك، إنهم عميان.



كما انتقد قرار النادي في الموسم الماضي باستبدال المدرب أولي غونار سولشاير، زميل الملاعب السابق، برالف رانغنيك.



وترك رانغنيك منصبه كمدير للرياضة والتطوير بنادي لوكوموتيف موسكو الروسي لينتقل إلى مانشستر.



وقال رونالدو: "بعد أن أقال النادي أولي أحضروا مديرا رياضيا، رالف رانجنيك، ولم يفهم أحد ذلك، هذا الشخص ليس مدربا حتى، ناد كبير مثل مانشستر يونايتد يجلب مديرا رياضيا، لم يفاجئني هذا فحسب بل فاجأ العالم كله".



وواصل: "اعتقد أن الجماهير تعرف الحقيقة، أريد الأفضل للنادي، ولهذا أتيت إلى مانشستر يونايتد، لكن توجد بعض الأمور بالداخل لا تساعدنا للوصول إلى مستوى سيتي أو ليفربول أو أرسنال حاليا، ناد بهذا الحجم يجب أن يكون على القمة في رأيي".