living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعرّضت "للخيانة"... تصريحات "نارية" لرونالدو

14
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلق كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المخضرم تصريحات نارية في مقابلة تلفزيونية هاجم فيها ناديه ومدربه إيريك تن هاغ واشتكى من تعرضه "للخيانة" ما يمهد لرحيله بعد كأس العالم في قطر.

وعاد رونالدو إلى يونايتد لخوض فترة ثانية في أولد ترافورد قادما من يوفنتوس في آب 2021 بعقد لمدة عامين، بعدما ساهم في فوز الفريق بثمانية ألقاب كبرى بين 2003-2009.

وربما خاض النجم البرتغالي مباراته الأخيرة مع يونايتد بالفعل بعد غيابه عن الفوز 2-1 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.
وبعد ساعات قليلة من المباراة قال في مقابلة مع الصحفي بيرس مورغان بمحطة "توك تي.في" يوم الأحد: "أشعر بالخيانة وبوجود أشخاص لا يريدون وجودي هنا، ليس فقط هذا العام بل في العام الماضي أيضا، ليس من المدرب فقط بل من إثنان أو 3 أشخاص في الإدارة أرادوا أن أغادر".


وفي الشهر الماضي رفض رونالدو المشاركة بديلا أمام توتنهام هوتسبير وسار نحو النفق قبل دقائق من نهاية المباراة بعد ترك مقاعد البدلاء، ولم يكن ضمن التشكيلة التي واجهت تشيلسي في يوم السبت التالي.

وعن علاقته بالمدرب تن ها قال رونالدو: لا أحترمه لأنه لم يحترمني.

وأشار اللاعب الذي سيقود البرتغال في كأس العالم الأسبوع المقبل إلى أنه لم يجد "تعاطفا" وشكك النادي به خلال مرض طفلته في تمُّوز الماضي، مضيفاً أنه "لم يتمكن من الانضمام للفريق في فترة الإعداد للموسم لرغبته في البقاء بجوارها".

وعبر هداف ريال مدريد السابق عن أسفه "لعدم إحراز يونايتد أي تقدم" منذ تقاعد المدرب أليكس فيرغسون في 2013، إذ لعب رونالدو تحت قيادة السير في فترته الأولى.

وأوضح: التطور صفر منذ رحيل سير أليكس، لم أجد أي تقدم في النادي ولم يتغير أي شيء. يعرف فيرغسون أكثر من أي شخص آخر أن النادي ليس في المكانة التي يستحقها. هو يعرف وكذلك يعرف الجميع، من لا يرى ذلك إما لا يريد رؤية ذلك، إنهم عميان.

كما انتقد قرار النادي في الموسم الماضي باستبدال المدرب أولي غونار سولشاير، زميل الملاعب السابق، برالف رانغنيك.

وترك رانغنيك منصبه كمدير للرياضة والتطوير بنادي لوكوموتيف موسكو الروسي لينتقل إلى مانشستر.

وقال رونالدو: "بعد أن أقال النادي أولي أحضروا مديرا رياضيا، رالف رانجنيك، ولم يفهم أحد ذلك، هذا الشخص ليس مدربا حتى، ناد كبير مثل مانشستر يونايتد يجلب مديرا رياضيا، لم يفاجئني هذا فحسب بل فاجأ العالم كله".

وواصل: "اعتقد أن الجماهير تعرف الحقيقة، أريد الأفضل للنادي، ولهذا أتيت إلى مانشستر يونايتد، لكن توجد بعض الأمور بالداخل لا تساعدنا للوصول إلى مستوى سيتي أو ليفربول أو أرسنال حاليا، ناد بهذا الحجم يجب أن يكون على القمة في رأيي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout