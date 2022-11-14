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تايكواندو: رئيس واعضاء اللجنة الادارية كسبوا ثقة الجمعية العمومية باقرار التعديلات

14
NOVEMBER
2022
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أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للتايكواندو بشبه اجماع جميع التعديلات على النظام العام للاتحاد خلال جلسة حاشدة عقدت في فندق "لورويال"(ضبية).وحضر رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات،رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة وجميع اعضاء اللجنة الادارية ومندوبو 46 ناد من اصل 54 يحق لها التصويت.
 
ونجحت اللجنة الادارية للاتحاد مرة جديدة في كسب ثقة الجمعية العمومية اذ دامت الجلسة ساعتين  و15 دقيقة فنّد خلالها الرئيس ظريفة وامينه العام الماستر مارك حرب البنود المعدّلة على النظام العام التي لاقت التأييد من الأغلبية الساحقة من مندوبي الاندية.
 
بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من حرب مشيراً الى قانونية الجلسة(حضور مندوبي 46 ناد من اصل 54 يحق لها التصويت).ثم القى الدكتور ظريفة كلمة عرض فيها "جردة" ولايتيه منذ  خريف عام 2016 واللتين شهدتا نجاحات كبيرة على كافة المستويات بوجود فريق عمل كبير نهض بلعبة التايكواندو من اللجنة الادارية الى اللجان العاملة فالأندية وعائلة اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين والأهالي من دون ان ينسى توجيه شكر الى رجال الصحافة والاعلام حتى باتت لعبة التايكواندو اللبنانية ترفع راية الوطن في المحافل الخارجية.واضاف ظريفة"وطننا الحبيب لبنان جريح  ونطمح الى مجتمع أفضل والاتحاد ما زال واقفاً على رجليه على الرغم من الظروف التي يمر بها وطن الارز.لقد انجزنا الكثير  خلال ست سنوات من دورات تدريبيبة ودورات صقل للمدربين والحكام وتنظيم كافة البطولات المحلية الى جانب المشاركات الدولية على صعيد منتخبات كافة الفئات العمرية وصعود ابطالنا وبطلاتنا الى منصة التتويج في عدد من البطولات والمسابقات القارية و الدولية واستضافة أربع  نسخ من دورة بيروت المفتوحة وبطولتين آسيويتين بحيث حققنا ميداليات ملوّنة بالجملة(21 ميدالية آسيوية و3 ميداليات في بطولات عالم وغيرها  ) و ووقّعنا العديد من البروتوكولات وسنستضيف  بطولة آسيا عام 2023 .ولقد وقفنا الى جانب الأندية خاصة بعد انفجار 4 آب  2020 المشؤوم .ابطالنا هم صناعة محلية ".وتابع ظريفة"قلّة لا تريد ان ينجح الاتحاد في عمله"لكننا نريد تحقيق اهدافنا بالتعاون مع عائلة اللعبة. .
 
ثم تمّت مناقشة التعديلات بنداً بنداً واجاب ظريفة بكل رحابة صدر  وبروح مسؤولة وبطريقة علمية ومنطقية على اسئلة عدد من مندوبي الاندية بحيث تم اقرار جميع التعديلات من دون استثناء في خطوة أظهرت دعم   الجمعية العمومية  للجنة الادارية .
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