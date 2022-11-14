رماية: طلال كرم بطل المرحلة الثانية من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ) ممتاز

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الثانية لبطولة لبنان لسنة 2022 في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية (تراب) للفئة (أ) ممتاز والتي اجريت على حقل نادي "ليبانون كاونتري كلوب".شارك في المسابقة 25 رامياً من الفئة (أ) ممتاز . واقيمت المسابقة بحضور رئيس الندي المضيف جهاد حيدر ورئيس نادي طوني وازن للرماية عبدو وازن.

وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الثمانية الأوائل على الشكل التالي:

-طلال كرم : 119/125

-مروان عبد اللطيف : 115/125

-وليد النجار : 114/125

-ايلي بجاني : 113/125

-أشرف علوش : 113/125

-ناصيف سليمان : 112/125

-جو سالم : 112/125

-ايلي عنيسي : 111/125

وحسب النظام الجديد المتّبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهّل في التصفيات المؤلّفة من خمس جولات للرماة الثمانية الذين أحرزوا على أعلى مجموع أهداف من أصل 125 طبق.

ويخوض الرماة الثمانية مرحلة النصف نهائي حيث يرمي في البداية رماة ذات الترتيب المفرد وتعطى الأرقام بالترتيب للرماة حسب النتائج أي أعلى نتيجة تحصل على الرقم 1 وتباعا" . وفي حال التعادل يستبعد أدنى رقم. في هذه المرحلة تجري المباراة على 25 طبق. بعد الرمي على 15 طبقا" يستبعد الرامي الرابع الذي قد نال أقل نتيجة، ثم يكمل الثلاثة حتى طبق ال25 ويستبعد الرامي الثالث صاحب أقل نتيجة على 25 طبق وإذا حصل أي تعادل بين الرماة الثلاثة يحسم بجولة التمايز .

عندها يُطلب من الراميين الأول من كل من الفريقين أي أربعة رماة أن يخوضوا مرحلة النهائي.

في مرحلة النهائي يعطى الرماة أرقام من واحد الى أربعة حسب نتيجتهم في مرحلة النصف نهائي، وتبدأ المباراة ويستبعد الرامي الرابع بعد الرماية على 15 طبق ومن ثمّ يستبعد الرامي صاحب المركز الثالث الذي نال أقل نتيجة على 25 طبق ويكمل الراميين المتبقيين الرمي حتى الطبق ال35 عندها يعلن من الأول ومن الثاني وإذا حصل تعادل في هذه المرحلة بين الأول والثاني يتمّ حسمها بجولة التمايز.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز الرابع :الرامي وليد النجار اذ حصل على 7 من أصل 35

-المركز الثالث : الرامي مروان عبد اللطيف اذ حصل على 21 طبق من أصل 35

-المركز الثاني الرامي أشرف علّوش الذي سجل 31 إصابة من أصل 50 طبق

-المركز الاول الرامي طلال كرم وحصل على 32 طبق من أصل 50 .

اشرف على التحكيم جوزيف حنا.