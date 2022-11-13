كأس العالم 2022: هذه قائمة منتخب الأوروغواي

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أعلن مدرب منتخب الأوروغواي دييغو ألونسو قائمة اللاعبين لكأس العالم 2022 في قطر والتي تصدرها النجمان لويس سواريز وفيديريكو فالفيردي. وشهدت القائمة مزيجاً من اللاعبين المخضرمين والشباب الذين سيشاركون للمرة الأولى في بطولة كأس العالم.

وسيكون مونديال 2022 الرابع لسواريز على التوالي على غرار كل من حارس المرمى فرناندو موسليرا والمدافع دييغو غودين والظهير مارتين كاسيريس والمهاجم إيدينسون كافاني، ليعادلوا رقم بدرو روتشا اللاعب الأوروغوياني الوحيد حتى الآن الذي لعب في 4 نسخ من كأس العالم.

ويلعب منتخب الأوروغواي في البطولة ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً منتخبات غانا وكوريا الجنوبية والبرتغال.

ويستهل المنتخب الأوروغوياني مشواره في كأس العالم 2022 يوم 24 تشرين الثاني أمام منتخب كوريا الجنوبية ثم يواجه منتخب البرتغال في 28 منه، على أن تكون مباراته مع منتخب غانا في الثاني من كانون الأول المقبل.

وفي ما يلي قائمة الأوروغواي:

– حراسة المرمى: فرناندو موسليرا، سيرجيو روشيت، سيباستيان سوزا.

– خط الدفاع: رونالدو أراوخو، سيباستيان كواتيس، مارتين كاسيريس، غييرمو فاريلا، ماتياس فينيا، ماتياس أوليفيرا، خوسيه ماريا خيمينيز، دييغو غودين، خوسيه لويس رودريغيز.

– خط الوسط: لوكاس تورييرا، ماتياس فيتشينو، رودريغو بيتاكور، مانويل أوغارتي، جورجيان دي أراسكايتا، نيكولاس دي لا كروز، فيديريكو فالفيردي، فاكوندو بيليستري، أغوستين كانوبيو، فاكوندو توريس.

– خط الهجوم: لويس سواريز، داروين نونيز، ماكسيميليانو غوميز، إيدينسون كافاني.