living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس العالم 2022: هذه قائمة منتخب الأوروغواي

13
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن مدرب منتخب الأوروغواي دييغو ألونسو قائمة اللاعبين لكأس العالم 2022 في قطر والتي تصدرها النجمان لويس سواريز وفيديريكو فالفيردي. وشهدت القائمة مزيجاً من اللاعبين المخضرمين والشباب الذين سيشاركون للمرة الأولى في بطولة كأس العالم.

وسيكون مونديال 2022 الرابع لسواريز على التوالي على غرار كل من حارس المرمى فرناندو موسليرا والمدافع دييغو غودين والظهير مارتين كاسيريس والمهاجم إيدينسون كافاني، ليعادلوا رقم بدرو روتشا اللاعب الأوروغوياني الوحيد حتى الآن الذي لعب في 4 نسخ من كأس العالم.

ويلعب منتخب الأوروغواي في البطولة ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً منتخبات غانا وكوريا الجنوبية والبرتغال.

ويستهل المنتخب الأوروغوياني مشواره في كأس العالم 2022 يوم 24 تشرين الثاني أمام منتخب كوريا الجنوبية ثم يواجه منتخب البرتغال في 28 منه، على أن تكون مباراته مع منتخب غانا في الثاني من كانون الأول المقبل.

وفي ما يلي قائمة الأوروغواي:

– حراسة المرمى: فرناندو موسليرا، سيرجيو روشيت، سيباستيان سوزا.

– خط الدفاع: رونالدو أراوخو، سيباستيان كواتيس، مارتين كاسيريس، غييرمو فاريلا، ماتياس فينيا، ماتياس أوليفيرا، خوسيه ماريا خيمينيز، دييغو غودين، خوسيه لويس رودريغيز.

– خط الوسط: لوكاس تورييرا، ماتياس فيتشينو، رودريغو بيتاكور، مانويل أوغارتي، جورجيان دي أراسكايتا، نيكولاس دي لا كروز، فيديريكو فالفيردي، فاكوندو بيليستري، أغوستين كانوبيو، فاكوندو توريس.

– خط الهجوم: لويس سواريز، داروين نونيز، ماكسيميليانو غوميز، إيدينسون كافاني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout