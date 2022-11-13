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أستراليا تنسحب من مباراتها ضد إيران في تصفيات كأس العالم للسلة

13
NOVEMBER
2022
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انسحبت أستراليا، اليوم (السبت)، من مباراة ضمن تصفيات كأس العالم في كرة السلة للرجال، مقررة في إيران الأسبوع المقبل، بعد تقييم للمخاطر وسط مخاوف بشأن سلامة اللاعبين. وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الأسترالي نظيره الإيراني في طهران (الثلاثاء)، لكن الاتحاد الأسترالي قرر عدم خوض تلك المباراة بعد أن ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم في وقت سابق بفوزه العريض على كازاخستان 97 - 50.
وقال الاتحاد الأسترالي للعبة في بيان: «قمنا بإجراء تقييم شامل للمخاطر بالتعاون مع السلطات المعنية، ونتيجة لذلك لن نرسل أي فرق إلى إيران في الوقت الحالي». وتحذر الحكومة الأسترالية حالياً من أن «الاحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد، وهناك زيادة في عدد الرعايا الأجانب الموقوفين».
وأضافت: «لا تسافروا إلى إيران؛ لأن الوضع الأمني لا يزال متقلباً، وثمة خطر كبير أن يتم احتجازكم أو اعتقالكم بشكل تعسفي».
وشهدت إيران موجة احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها؛ لأنها خالفت قوانين اللباس الصارمة للمرأة في البلاد.
وقال نجم المنتخب الأسترالي ديان فاسيليفيتش، إن لاعبي المنتخب أيدوا القرار، وقال لصحيفة «ملبورن هيرالد صن» في كازاخستان: «بصراحة، نحن سعداء لأننا لن نلعب في إيران في ظل الفوضى والاحتجاجات المستمرة».
وأضاف: «بقدر ما كنا نرغب جميعاً في خوض مباراة أخرى لبلدنا، لم يكن الأمن والطمأنينة متوفرين لنا، لذلك اتخذ الاتحاد الأسترالي الخيار الصحيح».
وشاركت أستراليا بطلة آسيا في جميع نهائيات كأس العالم الـ13 الأخيرة باستثناء واحدة، علماً أن الفلبين واليابان وإندونيسيا ستستضيف البطولة العام المقبل.

الشرق الأوسط
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