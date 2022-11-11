مبابي: أنا الأفضل في العالم.. واتصال رئيس فرنسا بي كان لحظة جنونية

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صرح مهاجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، بأنه أفضل لاعب في العالم، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل به وطلب منه البقاء في نادي باريس.

وأجرى مبابي حوارا مع شبكة "سبورتس إلستراتد"، ورد على سؤال، حول أفضل لاعب في العالم؟ قائلا: "أنا".

وتطرق المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 23 عاما، لكواليس تجديد عقده مع باريس، وتعطل انتقاله إلى ريال مدريد في اللحظات الأخيرة، قائلا: "صفحة الإنجازات في باريس بيضاء تماما.. إنها فرصة ثمينة تجعلك تفكر بشكل مختلف".

وأضاف اللاعب الفرنسي: "بالطبع كان الذهاب إلى ريال مدريد أسهل، لكن كان لدي طموح مختلف.. أنا فرنسي، ابن باريس، والنجاح في باريس سيكون مميزا واستثنائيا، يدون اسمي في تاريخ بلدي مدى الحياة.. يمكنك البقاء هنا لتكون ناجحا".

وتابع: "بالنسبة لنا، إنها رسالة كبيرة.. لأنه عندما أعلنت أنني سأبقى، تغيرت الكثير من الأشياء في عقلية الناس بفرنسا، وبدأوا يقولون: نعم، لسنا بحاجة إلى مغادرة البلد".

وكشف مبابي: "لقد اتصل بي رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، وقال لي (علمت أنك تريد المغادرة، أريد أن أخبرك أنك مهم أيضًا في فرنسا، لا أريدك أن ترحل، لديك فرصة لكتابة التاريخ هنا.. الجميع يحبك) وأجبته أنني استمتعت بكلامه.. كانت لحظة جنونية، فالرئيس يتصل بك ويريدك أن تبقى".

حلم المونديال والاعتزال

في سياق آخر، قال مبابي: "الفوز بكأس العالم 2018 غير حياتي، لقد تغير كل شيء بعد التتويج بالمونديال.. كنت مشهورا قبل كأس العالم، وزادت شعبيتي بعده.. استغرق الأمر مني وقتًا لأتعلم أن أبقى هادئا".

وأكد المهاجم الفرنسي أنه فكر في الاعتزال بعد "يورو 2020"، موضحا: "قلت: لا يمكنني اللعب للأشخاص الذين يعتقدون أنني قرد.. لكن بعد ذلك فكرت مع المحيطين بي وزملائي، واقتنعت بأنه لا يجب الاستسلام، لأنني قدوة للكثيرين، واستمراري مع المنتخب سيوجه رسالة بأننا أقوى من هذه التصرفات العنصرية".

وأضاف: "عقليتي منذ أن كنت صغيرا هي أن أحقق المزيد.. الفوز بكأس العالم الأخيرة لا يمثل سقف طموحاتي".

وختم كليان مبابي حديثه، قائلا: "بالتأكيد من الصعب الفوز باللقب مرتين على التوالي.. لكن إذا كنت تريد كتابة التاريخ، فعليك أن تنجز شيئا لا يفعله أحد.. إذا لنحاول، وأعتقد أن لدينا فريقا جيدا، والمدير الفني لم يتغير، والشعب بأكمله يدعمنا".

يذكر أن قرعة نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، أوقعت منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة (D) رفقة كل من منتخبات: الدنمارك، تونس، وأستراليا.