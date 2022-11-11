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سلة: دورة نادي انماء الدامور في 3x3

11
NOVEMBER
2022
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نظم نادي انماء الدامور ،بالتعاون مع  مجموعة Y9 Sports والتي يرأسها قائد منتخب لبنان السابق بكرة السلة ياسر الحاج، اول دورة تقام في الدامور في كرة السلة الثلاثية " ٣x٣ " و ذلك على ملاعب نادي انماء الدامور الرياضي.
 
شارك في هذه الدورة  ١٢ فريق في  فئة الرجال فوق ١٨ سنة  من مختلف المناطق اللبنانية  ومن  الدامور خاصة الى جانب فريقين من منتخب الجيش اللبناني بقيادة النقيب ايلي مراد و منتخب قوى الامن الداخلي بقيادة النقيب محمد غلاييني. هذا و قد جرت الدورة وفق قوانين ومعايير الاتحاد الدولي للعبة.
 
قاد المباريات الحكم الاتحادي ايمن نعماني و عاونه جاد حنا .  هذا و كانت المباريات التي واكبها جمهور من مدينة الدامور حماسية و شهدت منافسة قوية في الدور نصف نهائي .و قد تأهل الى الدور النهائي  فريق من الجيش اللبناني مؤلف من ( ايلي مراد ، بيتر سلامة ، جوزف عوض و داني لبوس)  و فريق     TEAM X  مؤلف من ابراهيم هندي ( المصنف ثاني في لبنان )  و اندرو اوهانيان و حسام حجازي و علي منذر واستطاع الأخير ان يحسم المباراة النهائية لمصلحته بنتيجة ٢١-١٤ .
 
كما شارك في فئة السيدات اربعة فرق و استطاع فريق PEANUTS  المؤلف من الاعلامية منى يعقوب و نانسي جواد و لين تميم  ان يفوز باللقب على حساب فريق HOTSHOTS المؤلف من كريس الزين و ميساء جباعي و روان الزين ويثرب اليمن  بنتيجة (12-11).
 في الختام سلم المنظمون و رئيس نادي انماء الدامور جو رزق الله الجوائز المالية للفرق الفائزة.
 ووجّه  الحاج الشكر الى كل من ساهم و عمل على انجاح هذه الدورة..
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