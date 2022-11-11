living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

4 محرمات يجب معرفتها قبل حضور كأس العالم 2022 في قطر

11
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يزور أكثر من مليون مشجع رياضي قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وهو حدث يحول عادة البلدان المضيفة إلى مكان للاحتفالات بجميع أنواعها، لكن هذا العام قد يكون مختلفا.
 
فقد تظهر الدولة الإسلامية المحافظة القليل من التسامح تجاه أعمال الشغب التي تنتج عن تناول الخمور، والتي سبق وحدثت في البطولات الماضية.
 
وتقول قطر إنها ستخفف من القيود المفروضة على السياح. لكن يجب على المشجعين الذين سيحضرون كأس العالم الانتباه إلى قوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها، بما في ذلك سياسات الكحول والمخدرات والجنس وقواعد اللباس.
 
وفيما يلي لمحة علن المحرمات:
 
الكحول
 
يتم تقديم المشروبات الكحولية فقط في المطاعم والبارات الحاصلة على تراخيص في قطر. ومن غير القانوني استهلاكها في مكان آخر. ومع ذلك، يجوز للمقيمين غير المسلمين في الدوحة الذين لديهم رخصة مشروبات كحولية الشرب في المنزل.
 
وفي كأس العالم، سيسمح للجماهير بشراء بيرة بدويايزر داخل مجمعات الاستاد، وإن لم يكن في أكشاك الامتياز، قبل وبعد المباريات. ويمكن للجماهير أيضا تناول المشروبات في المساء في "منطقة المشجعين" المخصصة في وسط مدينة الدوحة.
 
وبشكل عام في قطر، يعاقب على السكر في الأماكن العامة بغرامات باهظة وبالسجن. لكن رئيس العمليات الأمنية قال إنه خلال البطولة، ستغض الشرطة الطرف عن معظم الجرائم، لكن من المحتمل أن تقوم باعتقالات إذا دخل شخص ما مخمور في شجار أو أتلف ممتلكات عامة. والسن القانوني للشرب هو 21 عاما، وغالبا ما يطلب الحراس في الحانات بطاقة هوية تحمل صورة أو جوازات سفر عند الدخول.
 
المخدرات
 
قطر هي واحدة من أكثر دول العالم تقييدا عندما يتعلق الأمر بالمخدرات، وحظر الحشيش وحتى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل المهدئات والأمفيتامينات.
 
وقد يؤدي بيع المخدرات والاتجار بها وحيازتها إلى عقوبات صارمة، بما في ذلك أحكام بالسجن لمدة طويلة يتبعها الترحيل وغرامات باهظة. ويمكن أن يعاقب على تهم تهريب المخدرات بالإعدام.
 
يجب أن يكون عشاق المونديال على دراية بهذه القوانين عند وصولهم إلى مطار حمد الدولي، حيث تقوم السلطات بمسح الحقائب والركاب بتقنية أمنية جديدة واعتقال من يحملون أقل كميات من المخدرات.
 
الجنس
 
وتعتبر قطر معاشرة النساء والرجال غير المتزوجين جريمة، وذلك باستخدام ما يسمى بقوانين الفحش لمعاقبة الجنس خارج نطاق الزواج. ومع ذلك، تقول السلطات إن الأزواج غير المتزوجين يمكنهم مشاركة غرف الفنادق خلال كأس العالم دون مشاكل.
 
ويقول موقع السياحة الحكومي على الإنترنت إن العروض العامة للتعبير عن المودة "موضع استياء" في الشوارع. ولن يؤدي التشبث باليدين إلى دخولك السجن، ولكن يجب على الزوار تجنب إظهار العلاقة الحميمة في الأماكن العامة.
 
وينص القانون القطري على عقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على البالغين المدانين بممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين والمثليات. 
 
اللباس 
 
يحث موقع السياحة الحكومي في قطر الرجال والنساء على "إظهار الاحترام للثقافة المحلية من خلال تجنب الإفراط في الملابس المكشوفة في الأماكن العامة".
 
ويطلب من الزوار تغطية أكتافهم وركبهم. وقد يتم إبعاد أولئك الذين يرتدون السراويل القصيرة والقمصان بلا أكمام عن المباني الحكومية ومراكز التسوق.
 
وستحصل النساء اللواتي يزرن المساجد في المدينة على أوشحة لتغطية رؤوسهن. لكن في الفنادق القصة مختلفة، حيث يشيع ارتداء البكيني في حمامات السباحة بالفندق.
 
ويمكن أن يؤدي رفع الإصبع الأوسط أو الشتائم، خاصة عند التعامل مع الشرطة أو غيرها من السلطات، إلى الاعتقال. ومعظم القضايا الجنائية في قطر التي تقع للأجانب غير الحذرين تنطوي على مثل هذه الجرائم.
 
ولا يصافح الكثير من القطريين الجنس الآخر. لذلك يجب انتظار حتى يتم تقديم يد المصافح لتصافحه. وقد يؤدي تصوير الأشخاص دون موافقتهم، وكذلك التقاط صور لمواقع عسكرية أو دينية حساسة، إلى الملاحقة القضائية.
 
ومن المهم أيضا أن تخطو بحذر عند مناقشة الدين والسياسة مع السكان المحليين. فيمكن أن يؤدي إهانة العائلة المالكة إلى سجنك.
 
ويعد نشر أخبار كاذبة والإضرار بمصالح الدولة جريمة خطيرة ومبهمة التعريف، لذا من الأفضل الابتعاد عن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول قطر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout