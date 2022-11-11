تصفيات مونديال السلة: لبنان يجدد فوزه على نيوزيلندا

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نجح منتخب لبنان في تحقيق فوز ثان على نطيره النيوزيلندي، في المواجهات التي بدأت بينهما منذ بطولة العالم لكرة السلة في تركيا عام 2010، اذ فاز عليه بفارق 12 نقطة 77 - 65 في المباراة التي اجريت بينهما مساء أمس الخميس في قاعة بيار الجميل في مدينة كميل شمعون الرياضية، (الاشواط 18 - 22، 31 - 37، 53 - 48، 77 - 65) ضمن النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها ثلاثة بلدان آسيوية السنة المقبلة.

وشهد الشوط الثالث عودة لبنانية اثمرت تقدما 39 - 37، بعد ثلاثية من هايك قيومجيان وثنائية من كريم زينون. ورسم الجمهور اللبناني لوحة في الدقائق الاخيرة محتفلا بالفوز في القاعة المعاد تأهيلها، واضاء المدرجات بأنوار الهواتف الخليوية.

وكان لبنان حقق فوزا اول على نيوزيلندا في بطولة آسيا الاخيرة، علما ان المنتخبين ضمنا تأهلهما لنهائيات بطولة العالم في وقت سابق من التصفيات.