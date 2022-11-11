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الفيفا يتخذ إجراء بحق المنتخب الدنماركي بشأن قميص "حقوق الإنسان للجميع" في مونديال قطر

11
NOVEMBER
2022
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كشف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدنماركي لكرة القدم، جاكوب جنسن، أن منتخب بلاده منع من ارتداء قمصان تحمل رسالة مؤيدة لحقوق الإنسان خلال المشاركة في بطولة مونديال قطر 2022.

وقال جنسن، في مقابلة مع صحيفة DR Sporten الدنماركية، الخميس، إن "القمصان كانت تحمل رسالة (حقوق الإنسان للجميع) لكننا تلقينا رسالة من الفيفا مفادها أن قميص التدريب الذي اعتقدنا أنه يجب على اللاعبين إجراء التدريبات به، تم رفضه لأسباب فنية".

وأضاف: "نحن نعتقد أن رسالة حقوق الإنسان للجميع هي رسالة عالمية وليست دعوة سياسية، لكن يجب أن تكون شيئا يمكن أن يدعمه جميع الناس".

ويلتزم الفيفا بقوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

وينص قانون مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن "الأدوات يجب ألا تحتوي على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية".

وتعرضت قطر منذ حصولها على شرف تنظيم مونديال 2022 إلى كثير من الانتقادات، لا سيما في ما يتعلق بحقوق العمال الأجانب العاملين فيها.

وفي سبتمبر، كشفت شركة "هامل" المصنعة لأطقم الملابس الرياضية لمنتخب الدنمارك عن ثلاث مجموعات من القمصان الرياضية: قميص أحمر بالكامل، وأبيض بالكامل، وقميص أسود بالكامل يمثل "لون الحداد".

وذكرت الشركة أن المظهر يمثل احتجاجا، وقالت: "لا نرغب في الظهور خلال البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم (يقصد عمال البناء الأجانب الذين شاركوا في تشييد المنشآت الرياضية بقطر) ".

وعارض منظمو البطولة في ذلك الوقت مزاعم الشركة وقالوا إنهم شاركوا في "حوار قوي وشفاف" مع الاتحاد الدنماركي.

يذكر أن قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أوقعت المنتخب الدنماركي، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا كلا من منتخبات، فرنسا حاملة اللقب، وأستراليا وتونس.

روسيا اليوم
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