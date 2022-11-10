كأس العالم 2022: الفيفا يلزم المنتخب الدنماركي بتغيير قمصانه.. والسبب؟

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قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إن الهيئة الإدارية العالمية لكرة القدم حظرت القمصان التي تروج لحقوق الإنسان، التي كان الفريق يرتديها أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر.

ويرى الفيفا أن "حقوق الإنسان للجميع" هو شعار سياسي لا يمكن السماح به، غير أن الاتحاد الدنماركي يجادل بأن الشعار لا يحمل رسالة سياسية، بل رسالة عالمية يمكن للجميع دعمها.

وأثارت إقامة البطولة في قطر جدلا واسعا ومزاعم فساد ضد الفيفا، أججته تقارير عن إساءة معاملة العمالة الأجنبية التي اعتمدت عليها الدولة الخليجية في بناء الملاعب والتحضير للبطولة.

وساهم منح قطر حق تنظيم البطولة في تعرض سجلها في حقوق الإنسان لانتقادات على نطاق واسع.