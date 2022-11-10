الطائرة: أبي رميا وخليفة زارا منتخب السيدات ولتحقيق نتيجة جيدة في بطولة غرب آسيا

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زار رئيس اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون اتحاد الكرة الطائرة ميشال ابي رميا وأمين صندوق اللجنة المهندس علي خليفة منتخب لبنان للسيدات خلال حصته التدريبية مساء الأربعاء التي كانت تقام على ملعب نادي الشباب البترون وحضرا التدريبات التي تندرج في اطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات التي ستقام في العاصمة الأردنية عمّان بين 15 و23 تشرين الثاني الجاري.

والقى ابي رميا كلمة مقتضبة امام الجهاز الفني المؤلف من المدربين الوطنيين جوني اللقيس وايلي النار وامام اللاعبات تمنى فيها التوفيق للبعثة التي يرئسها المحامي خليفة في البطولة الاقليمية وحضّ اللاعبات على بذل قصارى جهدهن للصعود الى منصة التتويج ورفع العلم اللبناني عالياً مضيفاً ان اللجنة الخماسية تقوم بواجباتها من اجل راحة البعثة والمغادرة جواً الى الاردن ومواكبة الجالية اللبنانية في الأردن لمنتخب الأرز في مبارياته .واعتبر ابي رميا ان ما تمر به الكرة الطائرة اللبنانية على الصعيد الاداري هي "غيمة صيف" وستزول قريباً . واشار الى انه سيحضر مع عدد من اعضاء اللجنة الخماسية المراحل المتقدمة من البطولة في حال تأهل المنتخب اللبناني اليها خاصة انها المرة الاولى منذ زمن طويل يشارك منتخب لبنان للسيدات في استحقاق خارجي .ونقل تحيات باقي اعضاء اللجنة الخماسية مجدداً التعزية برحيل الراحلة صونيا القاصوف عقيلة الرئيس السابق للاتحاد الراحل شحادة القاصوف ووالدة مقرّر اللجنة وليد القاصوف.

ثم شرح خليفة بصفته رئيساً للبعثة عدداً من الأمور التنظيمية مع العلم ان البعثة ستغادر صباح الأحد 13 الجاري الى الأردن.

بدورهما وضع المدربان النار واللقيس كل من ابي رميا وخليفة في اجواء التحضيرات الفنية.