اتحاد كرة الطاولة ومؤسسة "الأرض البيضاء" اعلنا رسمياً عن الدورة الدولية في جزين

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أعلن الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة و"مؤسسة الأرض البيضاء" عن الدورة الدولية بكرة الطاولة" WTT Youth Contender Jezzine" التي ستقام في "مجمّع خليل وليندا سليم" بجزين بين 14 و20 تشرين الجاري.

وجاء الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي حاشد عقد في مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك.وحضر رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ، الدكتور رجا لبكي ممثلاً وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس،رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات،رئيس مؤسسة "الأرض البيضاء" الدكتور أمل ابو زيد، النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية والرئيس الفخري لجامعة الروح القدس(الكسليك) الأب جورج حبيقة ، رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين ورئيس بلدية جزين خليل حرفوش، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي وأعضاء ولجان الاتحاد،الرئيس الفخري للاتحاد سليم الحاج نقولا ، نائب رئيس جمعية "خليل وليندا سليم" روبير وهبه، مدير مجمّع "خليل وليندا سليم" ايلي كسرواني، ممثلو الشركات الراعية ورجال الصحافة والاعلام.

نور الدين

النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة عريّف الحفل امين صندوق الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المحامي وائل نور الدين جاء فيها:

أرحّب بكم في لبنان، في مدينة جونيه، التي سوف نتوّجه منها سويّاً في رحلةٍ رياضيّة عالميّة الى جزّين، لننتقل من الساحل الى عروسة الشلاّل، ونختصر لكم لبنان الذي نُحبّ، لبنان السياحة المتنوعة، بين البحر والجبل، بين عبق التاريخ في الآثار المنتشرة عند شواطيء صور وجبيل وطرابلس، والطبيعة الخلاّبة في جبال الأرز وإهدن المُذهلة وجزين الساحرة.

أرّحب بكم في البطولة الدولية للفئات العمرية التي تحطّ رحالها في لبنان المُتحدّي، الذي يقف في مواجهة العواصف العاتية، وسيبقى واقفاً، وسيعود كما كان، واحة الفرح والجمال والثقافة والرياضة والسحر والأمان والاستقرار.

أُرحّب بكم بإسم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة، في هذا الحدث الذي يقام تحت اشراف الاتحاد الدوليّ للعبة، وتستضيفه في الفترة من 14 الى 20 تشرين الثاني منشآتٌ جميلة ذات مستوى عالمي، في مُجمّع "خليل وليندا سليم"، بهمّة مؤسسة "الارض البيضاء" ورئيسها الدكتور أمل ابو زيد.

أشكرُ بإسم الاتحاد، كل من وقف ويقف الى جانب كرة الطاولة، ويمدُّ اليد اليها، في سبيل بقائها ركناً من اركان اللعبة عربياً وإقليمياً وقارياً، وأخصّ بالشكر كلّ الجنود المجهولين في الاتحاد، وأرّحب بالضيوف، كلّ الضيوف في بلدهم لبنان، وبلدتهم الساحرة المضيافة جزين.

كوبلي

الكلمة الثانية لكوبلي وجّه الشكر فيها الى الحاضرين للاعلان عن الدورة الدولية التي تقام في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان وغياب المساعدة من الدولة.واشار الى ان اتحاد كرة الطاولة يحلم بأن يستمر لبنان منارة للرياضة بالعالم.واكد ان عائلة اللعبة ستظل متماسكة ومتضامنة بمواجهة التحديات والظروف عبر تنظيم الدورة الدولية تحت اشراف الاتحاد الدولي في جزين ووجّه الشكر الى الدعم الذي وفّرته مؤسسة "الأرض البيضاء" برئاسة الدكتور أمل ابو زيد الذي يؤمن بلبنان وبالرياضة .وذكر كوبلي ان اقامة الدورة في جزين تأتي في ظل رغبة الاتحاد باقامتها في الأطراف وتشجيع اللعبة في هذه المنطقة الجميلة من لبنان.

ووجّه كوبلي الشكر الى كل من سيساهم في انجاح الدورة الدولية من مؤسسة "الأرض البيضاء" و جمعية "خليل وليندا سليم" ورئيس اتحاد بلديات قضاء جزين ورئيس بلدية جزين خليل حرفوش والقيّمين على المجمّع واللجنة الأولمبية وجميع الشركات الراعية من أرابيا انشورنس،باخوس لايتينغ،ستاغ،مياه 1750،بي ام آي باينتس،اكس اكس أل،شركة البقاعي ،ميزون دولا فوري،ميزون قرطباوي وشركة لويس باز سبورتس أند ايفانتس التي تتولى التنظيم اضافة الى رجال الصحافة والاعلام والى عائلة الاتحاد من لجنة ادارية واللجان العاملة .

ابو زيد

الكلمة الثالثة لأبو زيد جاء فيها"

مسا الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكن معنا الليلة.

أوّلًا: وفيما يخصّ مؤسسة الأرض البيضاء

مؤسسة الأرض البيضاء مؤسسة فاعلة على الأراضي اللبنانية من سنة الـ 2005 وخصوصًا بمنطقة جزين.

هالمؤسسة بتهتمّ ب 5 مواضيع: (1) التنموي، (2) التربوي، (3) الصحي،(4) البيئي، و(5) الرياضي.

ومن أبرز النشاطات يلّي قامت فيها المؤسسة مؤخّرًا:

مواجهة جائحة كورونا من خلال تأمين المستلزمات الطبية للوقاية من الفايروس لمستشفيي جزين وصيدا الحكومية.

كما انّها بتركّز بنشاطاتها على دعم الشباب اللبناني إن كان بدراستن المدرسية أو الجامعية... ومتل ما البعض منكن بيعرف، تمّ توقيع بروتوكول مع جامعة الروح القدس الكسليك لدعم أكثر من 100 شاب وصبية من أبناء منطقة جزين بدراستن الجامعية. وهيداالشي هوّي تأكيد على إنو الشباب اللبناني بصلب أولوياتناواهتماماتنا.

ثانيًا: وفي ما يخصّ التعاون بين الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة ومؤسسة الأرض البيضاء

ونظرًا لدور الرياضة الكبير بتشجيع الشباب للابتعاد عن الآفات المضرّة من جهة، وتأثير الرياضة على تنمية الحياة الاجتماعية وعلى التعامل مع الآخر بانفتاح وبمحبة وبرحابة صدر من جهة تانية... ولأنو الرياضة هيّ لغة بتوحّد الجميع مهما اختلفت الطائفة، أو الثقافة، أو السياسة بطبيعة الحال... ولأنو كرة الطاولة تحديدًا إلها منافعها الصحية وتأثيرها الإيجابي على القدرات الحركية عند الإنسان...

حطّينا إيدنا بإيد الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة – وهون بدّي وجّه شكر لرئيس الاتحاد جورج كوبلي يلي ما بيوفّر ولا فرصة حتّى يعطي كرة الطاولة حقّها بلبنان ولابن منطقة جزين لاعب كرة الطاولة عصام خوند يلّي بادر وجمعنا بجورج كوبلي.

هالتعاون أدّى لتنظيم وتنفيذ هالنشاط الدولي يلّي بيجمع 141 لاعبولاعبة من 17 بلد على الأراضي اللبنانية... وهيدي أوّل مرّة بيصير نشاط دولي بهالحجم بالجنوب وتحديدًا بمدينة جزين.

تالتًا: وفي ما يخصّ الرياضة

صرنا عم نشوف اسم لبنان عم يلمع إن كان بكرة السلة أو بالـ Rugbyومؤخرًا ببطولة غرب آسيا لكرة القدم للشابات وعم نشوف حماس اللبنانيي لتشجيع الرياضة بالمطلق... وانشالله يومًا ما منحتفل سوا بنجاح لبناني برياضة كرة الطاولة بالمحافل الدولية.

من عن هالمنبر بدعي كل لبناني مقيم أو مغترب عندو القدرة يدعم أي لعبة رياضية أو اتحاد حتى نتساعد قد ما فينا لإدخال اسم لبنان بالبطولات الدولية.

وبهالمناسبة بدّي اتوجّه بالشكر لابن بلدة جزين اللبناني المكسيكي كارلوس سليم يلّي بادر وموّل مجمّع خليل وليندا سليم بمواصفاته المطابقة للمعايير الدولية – هالمجمّع يلّي تنفّذ على أرض قدّمتها بلدية جزين وبإشراف جمعية خليل وليندا سليم يلّي إلي شرف ترؤسها وبالمشاركة مع نايب الرئيس الصديق روبير وهبة ..

ختامًا، بشكر كل القيّمين على هالنشاط يلّي بيساهم بوضع جزين على الخارطة الرياضية الدولية وانشالله بتكون بادرة خير لنشاطات أخرى بالمستقبل.

باز

الكلمة الأخيرة لمسؤول التنظيم لويس باز الذي ذكر ان 141 لاعب من 17 دولة سيشاركون في الدورة .والدول هي: الصين،ماليزيا،سلطنة عمان،قطر،الأردن،مصر،سوريا،العراق،قبرص،بلجيكا،هولندا،بورتوريكو،ايران،

الهند،كازاخستان،تونس ولبنان.وذكر ان الدورة الدولية مخصصة للفئات العمرية التالية للذكور والاناث:تحت ال19 سنة،تحت ال17 سنة،تحت ال15 سنة،تحت ال13 سنة وتحت ال11 سنة. وسيتم احتساب نقاط للفائزين تضاف الى رصيدهم في التصنيف الدولي

وذكر ان الدورة مدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي للعبة على ان يقام حفل الافتتاح الرسمي عند الساعة السادسة من مساء الاثنين المقبل الواقع في 14 تشرين الثاني.وواشار الى ان منافسات الاناث ستجري على مدى 3 ايام في 14 و15 و16 تشرين الثاني اما 17 من الشهر عينه فتقرّر ان يكون يوم راحة.وستجري منافسات الذكور في 18 و19 و20 تشرين الثاني على ان يقام حفل توزيع الكؤوس والجوائز في 20 تشرين الثاني.وذكر ان التحضيرات شارفت على الانتهاء .

ورداً على اسئلة الصحافيين ،كشف كوبلي وابو زيد ان الدورة ستصبح سنوية وفي جزين بالتحديد .كما جرت مداخلة لحرفوش عبّر فيها عن كامل استعداد بلدية جزين لتقديم التسهيلات لانجاح هذا الاستحقاق الدولي الكبير.

ثم قدّم ابو زيد هدية تذكارية الى كوبلي وسط تصفيق الحاضرين.